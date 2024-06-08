Сегодня таргетированная рассылка пользуется большим спросом, нежели навязчивая реклама в соцсетях или спам-рассылки. Таргетированная рассылка направлена на сотрудничество с заинтересованной аудиторией, которая потенциально готова приобрести определённые товары и услуги.

Для запуска такой рекламы необходимо арендовать таргетированную базу клиентов и оплатить услугу, чтобы запустить рассылку по смс.

Что такое таргетированные базы

Таргетированные базы представляют собой базы данных потенциальных клиентов с контактами. Таргетинг может быть сформирован по следующим критериям:

геопозиция: страна, область, город, округ, район;

по интересам, хобби, сфере профессиональной деятельности;

по демографическим признакам: пол, возраст, социальный статус;

Таргетированные базы формируются под запрос клиента, желающего эффективно продвинуть свой бизнес. Благодаря таргетированной рекламе можно получить максимальное количество потенциально заинтересованных клиентов, которые с наибольшей вероятностью отреагируют на рекламу и изъявят желание сотрудничать.

Как запускается таргет рассылка

Для создания таргетированной рассылки специалисты берут номера телефонов из открытых источников. При подборе базы учитываются интересы и местонахождение абонентов, чтобы они изначально были заинтересованы в рекламируемых товарах и услугах. Предварительно все номера телефонов проверяются на валидность, чтобы сообщения были отправлены адресатам и обязательно достигли своей цели. База таргетированных номеров или ников пользователей будет добавлена в личный кабинет и доступна для создания рассылок по любым каналам мобильной рекламы. Помимо телефонных номеров, здесь также можно заказать рассылку по Вотсапу.

Преимущества сервиса SMS Победа

Лучший способ получить таргетированную базу и запустить рекламу — воспользоваться смс-сервисом Pobeda. Чтобы начать сотрудничество с этим сервисом, необходимо зарегистрироваться, указав свой город, ФИО и критерии для формирования базы данных.

В арсенале сервиса SMS Победа — свыше ста десяти миллионов номеров. Чтобы получить услугу, необходимо в разделе Таргет необходимо оставить заявку на таргет базу. Стоимость услуги будет зависеть от заявленного количества телефонных номеров. Запуск таргет-рассылки начинается в течение одного рабочего дня.

Сервис открыт для обратной связи, вы всегда сможете связаться с техподдержкой для уточнения некоторых технических моментов и своих пожеланий.