Вакуумная упаковка для мяса от «ВакумПак-М» оптом

Вакуумная упаковка для мяса от «ВакумПак-М»

Вакуумные пакеты PA/PE термоусадочные идеально подходят для длительного хранения свежей мясной продукции, будь то крупные куски мяса или нарезка. Барьерная защита, обеспечиваемая этими пакетами, предотвращает проникновение кислорода, что помогает сохранять полезные вещества и значительно увеличивает срок годности продуктов. Вакуумная упаковка предотвращает контакт мяса с воздухом, обеспечивая свежесть и безопасность продукции.

Для замороженного мяса рекомендуются вакуумные пакеты PET/PE. Эти пакеты характеризуются высокой плотностью и низкой эластичностью, что обеспечивает защиту от кислорода и воды, делая их идеальными для длительного хранения замороженных мясных изделий.

В производстве вакуумных пакетов используются два основных типа пленки:

PA/PE — прозрачная пленка с отличными воздухонепроницаемыми свойствами.

— прозрачная пленка с отличными воздухонепроницаемыми свойствами. PET/PE — материал высокой прочности, устойчивый к низким температурам.

PA/PE (полиамид/полиэтилен) пленки обладают высокими барьерными свойствами, предотвращая проникновение кислорода и влаги, что делает их идеальными для упаковки свежих продуктов, таких как мясо. Они также прозрачны, гибки и прочны, обеспечивая отличную защиту от внешних воздействий. PET/PE (полиэтилентерефталат/полиэтилен) пленки, в свою очередь, характеризуются высокой механической прочностью и устойчивостью к разрывам, что делает их подходящими для упаковки тяжелых и острых продуктов. Эти пленки устойчивы к низким температурам и химическим воздействиям, что делает их идеальными для замороженных продуктов. Основные отличия заключаются в материалах: PA/PE обеспечивает лучшие барьерные свойства и гибкость, в то время как PET/PE отличается высокой прочностью и термостойкостью.

Термоусадочные пакеты из многослойной пленки применяются для упаковки небольших кусков мясной продукции, продлевая срок её хранения.

Для длительного хранения стейков из мяса используются барьерные лотки и скин-упаковка, которая представляет собой вакуумно-термоусадочную пленку.

Виды мяса, которые можно хранить в вакуумных пакетах:

Говядина — свежая, нарезанная и замороженная. Свинина — крупные куски, стейки и фарш. Баранина — в нарезке и крупных кусках. Птица — курица, индейка и утка. Телятина — для нарезки и замороженные куски. Дичь — включая оленину и кролика. Колбасные изделия — колбасы, сосиски и ветчина.

Каждый вид мяса сохраняет свою свежесть и питательные свойства благодаря герметичной упаковке, защищенной от воздействия внешней среды.

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