Гавайская рубашка

Летние яркие рубашки, которые иногда называют «гавайка», прочно связываются в нашем сознании с отдыхом, морем и солнцем. Поэтому, надетые даже в городе, далеком от моря, они поднимают настроение и ее обладателю, и всем, кто их видит. На сайте http://gudmoda.ru вы всегда можете улучшить таким образом свое настроение, заходите!

Гавайские рубахи носили и носят многие американские звезды, а одним из первых, прославивших гавайку, были Элвис Пресли и Френк Синатра.

История гавайской рубахи

Как уже ясно из названия, родом эти нарядные летние рубашки с тропических Гавайских островов. До прихода на эти острова европейцев местные жители не нуждались ни в платьях, ни в рубашках. Мужчины носили набедренные повязки, а женщины юбочки. На эти скромные наряды шла ткань, изготовленная из коры местного дерева. Ткань эта была грубой и примитивной, но все люди стремятся к красоте. И местные жители украшали ее яркими, нарядными рисунками. Вкус к этим красочным узорам гавайцы впоследствии перенесли и на другую, европейскую одежду, которую они стали носить позднее.

В конце 19 – начале 20 века на островах появилось множество плантаций, на которых под палящим солнцем работали местные жители. Для такой тяжелой напряженной работы требовалась подходящая одежда – не сковывающая движений, защищающая от солнца, позволяющая легче переносить жару. Так появились пестрые хлопчатобумажные рубашки, чей сине-белый узор «Палака» надолго стал практически униформой. Эти пестрые рубашки в сочетании с хлопковыми синими штанами стали национальным гавайским костюмом.

Эти первые рубахи шили обычно сами дома или частными портными. Кроме хлопка для рабочей одежды брали для более нарядных вариантов шелк, натуральный и искусственный. Для того чтобы шелк обладал любимой местными жителями яркой расцветкой, выбирали или японские печатные ткани для кимоно, на которых уже был красивый восточный рисунок, или сырой, на который в технике батик наносился узор местными художниками.

Первым предпринимателем, начавшим массовый пошив и продажу гавайских рубашек, стал японец-эмигрант Тетаро Миямото в 1915 году. К 30-м годам 20 века за гавайские рубашки взялись всерьез. Местные предприниматели решили создать собственную уникальную линию мужской и женской одежды из тканей национальной расцветки. К этому привлекли местного дизайнера Эльзу Дэз. Подготовить ткань по ее эскизам должны были в Японии. Одно из подготовленных там платьев по ошибки попало в США, где выступление в нем известной певицы привело к первой волне моды на гавайские узоры в Америке.

Вторая волна интереса к гавайскими рубахами связана с окончанием Второй мировой. В это время многие демобилизованные солдаты возвращались в США с тихоокеанского театра военных действий, захватив с собой гавайские рубашки, которые так полюбились им в жарком тропическом климате.

Следом за солдатами туристы, зачастившие на южные острова, привозили как воспоминание о счастливом отдыхе пестрые гавайки. В 1959 году Гавайские острова стали еще одним штатом США, и производство текстиля характерной яркой расцветки и гавайской одежды вышло на серьезный промышленный уровень.

Популяризации «гаваек» послужили многие звезды Голливуда и шоу бизнеса, которые с удовольствием их носили. А на Гавайях со временем они стали считаться деловой одеждой, очень удобной в местном климате.

Особенности гавайской рубашки

Сегодня под гавайкой понимают летнюю мужскую рубашку с коротким рукавом, отложным воротником без стойки, накладным карманом с левой стороны. Карман обычно вписан в общий узор сорочки и не выделяется на общем фоне. Планка застежки традиционно тянется через все изделие, но встречаются модели и с короткой застежкой, типа поло. Такие рубашки надеваются через голову.

Силуэт свободный и прямой, благодаря чему хорошо сидит на любой фигуре. Такой покрой решал сразу несколько задач:

— не сковывал движения даже при тяжелом физическом труде;

— обеспечивал телу защиту от солнца и хорошую вентиляцию, что так важно при жаре;

А главной характерной приметой этих рубашек стали яркие принты. Раньше это были традиционные гавайские рисунки, тропическая тематика. Сегодня можно встретить в качестве узора изображение машин, парусников, напитков, логотипов футбольных клубов и многое другое.

Туристы и приезжие на Гавайи особенно ценят яркие, броские расцветки. А многие местные жители, для которых гавайки повседневная, зачастую офисная одежда, напротив, предпочитают менее броские расцветки. Поэтому у оригинальных гавайских рубашек встречаются модели, на которых рисунок нанесен изнутри, отчего внутренняя сторона рубашки ярче, чем внешняя. Не знающий об этом, может принять такие рубахи за брак.

Шьются рубахи из легких, дышащих тканей – хлопка, льна, шелка, дешевые модели из искусственного шелка.

Как и где носить гавайку

Сам покрой этой летней рубашки, ровный низ подсказывают, что носят ее только на выпуск. Хорошо сочетаются с летними легкими брюками, джинсами, бриджами, шортами. Брюки, шорты, любой низ должен быть только однотонным. Лучше всего светлые тона, бежевый, песочный, хаки. Материалы для брюк, бридж, шорт в таком комплекте предпочтительны хлопок или лен с небольшим добавлением синтетики.

Расцветка у гавайки яркая, пестрая, поэтому важно помнить, что в комплекте с ней остальные вещи должны быть более сдержанными, а от каких-либо ярких крупных деталей и аксессуаров, типа галстуков, платков, подтяжек, стоит отказаться. Если хочется добавить к комплекту интересный акцент, то учтите, что с рубашкой хорошо сочетаются кожаные браслеты.

Чем менее формальной будет обувь в вашем комплекте, тем лучше.

Еще одна особенность гавайской рубахи: ее яркие краски просто требуют загара у владельцев. Если вы не успели загореть, стоит выбрать менее броские узоры, иначе вы просто потеряетесь на их фоне.

В отличие от гавайцев, в нашей стране рубашку подобных расцветок носить на работу могут позволить себе только люди творческих профессий, выбрав наиболее сдержанные из узоров.

Но в остальное летнее время гавайская рубаха украсит мужской гардероб, подойдя и для прогулок, и для туристических поездок, посещения фестивалей или уличных праздников.

Для вечера выбирается обычно шелковая рубашка с более сдержанными узорами.