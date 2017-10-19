«Фабрика Пиццы»: в Самаре появился новый ресторан с бесплатной доставкой

Вкусная и свежая еда — то, в чем мы нуждаемся каждый день. И теперь жители Самары смогут разнообразить свое ежедневное меню массой вкуснейших блюд от лучших поваров. Новый ресторан «Фабрика Пиццы» предлагает отличный ассортимент, бесплатную доставку по всему городу (на дом или в офис) и в целом самый высокий уровень обслуживания.

Разнообразие меню — радость клиента

На сайте ресторана можно заказать еду на любой вкус:

Ароматная пицца на идеальном тесте — более двадцати видов начинки, кальцоне, вегетарианские варианты. Никто не останется без сытного обеда или ужина. Бургеры и шаверма из сочных, замечательно сбалансированных ингредиентов. Супы, горячее и разные виды салатов — для полноценного обеда в офисе или дома. Роллы и воки для любителей азиатской кухни. Десерты и напитки для того, чтобы подсластить свой день.

И это лишь часть того, что можно заказать на сайте ресторана. Все позиции представлены в разных видах, чтобы клиенты могли выбрать начинку по вкусу. За качеством и свежестью блюд следят очень строго — ведь компания настроена на долгосрочное сотрудничество и стремится по-настоящему радовать своих покупателей.

Лучший выбор для клиентов, делающих ставку на качество

Курьерская служба ресторана отличается высокой скоростью работы. Заказчикам не приходится ждать свои блюда долго — их привозят в точно назначенный срок. Все грамотно упаковывается, с учетом самых строгих санитарных норм и комфорта клиента. Оплатить покупку можно как наличными, так и картой.

Если заказывать на http://fabrikapizza.ru, то можно и значительно экономить. На площадке постоянно проводятся хорошие акции, клиентам предлагаются скидки. Нередко экономия зависит от объема заказов, благодаря чему выгодно приобретать еду на большую компанию, семью или для всего офиса. Акции постоянно меняются, так что следить за этой информацией нужно регулярно — внимательные пользователи смогут получать вкусные заказы по смешным ценам.

«Фабрика Пиццы» — это не просто ресторан, который соответствует всем нормам. Это дело, которое создано с любовью к людям и кулинарии. В команде работают только опытные люди, которые действительно болеют своим делом и хотят его делать лучше всех. Благодаря этому клиенты всегда будут довольны обслуживанием и качеству блюд. А простой, интуитивно понятный сайт с ярким дизайном поможет максимально быстро оформить заказ, не сильно отвлекаясь от важных дел.