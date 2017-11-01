Безлимитные тарифные планы от Билайн: разнообразие тарифных пакетов, цены

На сегодняшний день Билайн считается ведущим российским оператором, предоставляющим качественную сотовую связь. Оператору доверяют множество абонентов. Всевозможные выгоднейшие предложения, приятные бонусы, акции, разнообразные тарифные пакеты, Билайн – лидер на рынке. Довольно выгодным считается выбор безлимитных тарифов, предоставляемых оператором Билайн и заключение договоров с компанией. Высокая стоимость быстро оправдывает себя, ведь реально придется потратить намного больше денег на достаточно продолжительные мобильные разговоры. Подключая безлимитный пакет Билайн, выбирают прямой телефонный номер или федеральный. Интересные предложения постоянно активированы у мобильного провайдера.

Тарифные пакеты

НАНО 2018 с ежемесячным платежом в 450 рублей, на российские звонки дается 100 бесплатных минут, 100 SMS и бесплатных MMS, также есть 5-гигобайтовый трафик интернета.

БРОНЗА 2018 с ежемесячным 600-рублевым платежом позволяет звонить по России, использовать 600 минут для разговоров, получить 600 SMS/MMS, 15-гигобайтовый интернет.

СЕРЕБРО 2018 с ежемесячной оплатой 1000 рублей, при этом дается на разговоры с российскими абонентами 1500 минут, 1500 SMS/MMS и 20-гигобайтовый мобильный трафик.

ПРЕМИУМ 2018 с 1600-рублевым ежемесячным платежом , для разговоров 4000 минут, 3000 SMS/MMS для российских номеров, 25-гигобайтовый интернет.

ПРЕСТИЖ 2018 с ежемесячным 1300-рублевым платежом предоставляет возможность получения 3000 минут для российских звонков, 3000 SMS и бесплатные MMS и 25 гигабайт интернета.

ПЛАТИНА 2018 с платежом 2500 рублей ежемесячно позволит бесплатно звонить на российские номера и получить 6000 бесплатных минут для разговоров, 6000 полученных SMS/MMS и 30-гигабайтовый трафик интернета.

Безграничные возможности

Все безлимитные пакеты под названием “Россия на связи” откроют невероятные возможности получения и доступа к неограниченной качественной связи между российскими абонентами. При надобности международных звонков оператором предусмотрен тарифный пакет “Россия с Роумингом”. Выгодность безлимитных пакетов очевидна и несомненна. Абонентам не нужно теперь беспокоиться по поводу продолжительности, качества телефонных разговоров. Выбрав тарифный пакет Билайн, останется лишь наслаждаться безупречным обслуживанием. В услуги тарифных пакетов Билайн входят также международные звонки. При желании абонент может стать обладателем красивого уникального номера, это однозначно повысит его статус, позволит быстро запомнить номер.