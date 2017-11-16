Как извлечь максимальную пользу от сотрудничества с консультантом

Привлечение внешнего эксперта может принести существенные выгоды для любой из сфер деятельности компании: маркетинга, продаж, бизнес-стратегии и т.д. Нередко успешное сотрудничество с консультантом становится важным этапом для преодоления трудностей и достижения новых высот. Специалисты http://www.scmconsult.ru поясняют: нанимая внештатного эксперта, компания моментально обретает те навыки, которые необходимы для реализации конкретного проекта, получает объективную, независимую оценку текущей ситуации, а также расширяет свою команду, что крайне важно для выполнения задач с ограниченными сроками.

Принимая решение обратиться к консультанту или консалтинговой фирме, важно, прежде всего, понять, кто эти люди, чем занимаются, как выполняют свою работу. Как правило, это эксперты в определенной узкой области, которые используют свои компетенции на разных вертикалях. Хороший маркетолог применит свои навыки для реализации тех или иных решений независимо от отрасли или задач, которые стоят перед клиентом. Успешный эксперт по продажам изучит целевой рынок, особенности предлагаемого товара и составит эффективный план продаж.

Задача компании-клиента – извлечь максимум выгод из этого ресурса, не предпринимать действий, которые могли бы препятствовать успеху. Прежде чем инвестировать в помощь специалистов, оказывающих консалтинговые услуги бизнесу, компании необходимо подготовиться. Для этого обратите внимание на следующие важные аспекты.

1. Поделитесь своими «скелетами в шкафу».

Чтобы консультанты могли сориентироваться в ситуации, нужно предоставить им полную картину текущего состояния всех соответствующих сфер, в том числе сильные и слабые стороны бизнеса, финансовые проблемы, внутренние разногласия и т.д. Часто компании стараются скрыть негативные факты от внешнего партнера, но важно понять, что эта информация помогает получить четкое представление о положении дел и развернуть работу на полную мощность, а это важнейший фактор успешного консалтинга.

2. Определите ключевые показатели эффективности.

Обе стороны должны знать, какие параметры будут оцениваться. Следует обсудить это совместно до того, как будет разработан план действий и подписаны какие-либо соглашения. Если не будет сформировано общее представление о параметрах, которыми будет измеряться успех, одна сторона будет пребывать в уверенности, что все идет по плану, а другая останется разочарованной.

3. Продумайте, как будет завершено сотрудничество.

Обсудить с консалтинговой фирмой ваши действия после того, как пути разойдутся, будет не лишним. Можно сделать это сразу или отложить на определенный срок, но лучше, если обе стороны будут точно знать, что ожидается от них по завершении сотрудничества, например, какая информация не подлежит разглашению. Это позволит избежать конфликтного расставания.

4. Не ставьте цели – опишите проблему

Хороший консультант всегда будет стремиться найти наилучшее решение задачи, поставленной перед ним. Если вы опишете, с какими трудностями столкнулась компания, консультант изучит причины и приступит к разработке оптимального решения, и уже вместе с вами сформулирует цели. Так, вместо того, чтобы просить интернет-маркетолога помочь с привлечением трафика или увеличением количества лидов, необходимо поставить перед ним задачу сео-оптимизации сайта. Дайте консультанту возможность применить все свои навыки, не навязывая собственное видение решения. Тогда вы сообща сможете креативно подойти к проблеме и по-новому взглянуть обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться.

Найти специалиста, навыки и опыт которого идеально соответствовал бы вашим потребностям, непросто. Поэтому, заключив соглашение с подходящим, по вашему мнению, консультантом, стремитесь организовать сотрудничество так, чтобы оно принесло максимальную пользу для бизнеса.