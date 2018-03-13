Выгодное предложение для майнеров криптовалюты

Развитие валют уже не остановить, и независимо от изменения графика курса биткоина возможности для входа на этот рынок продолжают искать все больше людей. Увлеченные майнеры не просто покупают портфель популярных криптовалют, они организуют собственные фермы для «выращивания» заветных денежных знаков, о которых сегодня не слышал только тот, кто не пользуется интернетом.

На этапе создания «фермы» желающему обзавестись криптовалютой, как и в любом бизнес-проекте, необходимо инвестировать. Эти инвестиции касаются закупки серверов, на которых, собственно, и производится любая из криптовалют посредством технологии блокчейн. Узнав стоимость серверного оборудования, у кого-то может иссякнуть запал энтузиазма. Однако не стоит отказываться от прогрессивной технологии для заработка из-за высоких цен в магазинах нового серверного оборудования. Для начала можно заглянуть в серверный дискаунтер «Быстрый».

Недорогие сервера для криптомайнинга

В «Быстром» вам предлагают рассмотреть возможность использования недорогого серверного оборудования, бывшего в употреблении. Однако ваш будущий портфель криптовалют не пострадает из-за внезапного выхода из строя или недостаточной мощности. Каждая б/у модель протестирована по 12 параметрам производительности, и продавец предоставляет годовую гарантию работоспособности «железа». Если захотите, можете немного доплатить – и вам предоставят гарантию на 5 лет!

При всем этом вы экономите в десятикратном размере по сравнению с вложениями в новые сервера. Это отличная возможность начать свою историю успеха в криптовалютном секторе уже в ближайшее время, обойдясь без кредитов и продажи имущества. В то время как другие продают квартиры, чтобы приобрести пару биткоинов, вы уже через некоторое время будете наблюдать на своей ферме рост собственных денег.

Преимущества покупки б/у серверов

Ни один здравомыслящий майнер не захочет размещать свои ресурсы для майнинга на арендных серверах – сегодня хакеры крадут криптовалюту в миллиардных объемах, и от этого никто не защищен. Имея собственные сервера, майнер будет прилагать все усилия для собственной безопасности и добьется в этом успеха, потому что, логично, разбирается в этой теме больше остальных. К тому же, майнинг подразумевает получение прибыли, а не траты на оплату серверов, принадлежащих другим людям.

Вот почему в серверном дискаунтере «Быстрый» всегда высокий спрос на бывшие в использовании сервера. Для имеющих финансовые возможности здесь есть и большой выбор нового оборудования популярных брендов – в широком ассортименте.

В зависимости от ваших потребностей и стратегических целей в серверном дискаунтере «Быстрый» вам предложат оптимальный вариант оборудования под ваши задачи или даже предложат индивидуальную конфигурацию. Это позволит вложить в техническую базу ровно столько, сколько вам требуется для майнинга. Можно воспользоваться на сайте конструктором для сборки своего идеального сервера, а можно обратиться к консультанту для подбора оптимального набора опций.

Если же вы являетесь тем человеком, который уже испробовал все возможности майнинга и решил, что не хочет этим больше заниматься, то «Быстрый» может выгодно купить у вас ненужное серверное оборудование.