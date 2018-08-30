Как работает аутсорсинг для бизнеса?

Ведение бизнеса связано с большим количеством юридических и финансовых операций, требующих профессиональных знаний в различных областях экономики и права. Открытие собственного предприятия, контроль над текущими бизнес процессами, взаимодействие с налоговыми органами отнимает немало времени и сил, но помимо основного вида деятельности руководитель предприятия вынужден заниматься и другими, менее значительными делами.

Нередко большая загруженность приводит к ошибкам, которые неизменно влекут за собой финансовые потери. Избежать этого можно двумя способами: нанять большой штат квалифицированных сотрудников, либо доверить решение юридических и финансовых вопросов аутсорсинговой компании. Первый вариант – затратный, поскольку опытные специалисты требуют высокой оплаты труда. Остановимся более подробно на втором способе и выясним особенности сотрудничества с компаниями-аутсорсерами.

Что дает аутсорсинг юридических и бухгалтерских услуг?

В США и странах Западной Европы аутсорсинг давно перестал быть исключением из правил. Более восьмидесяти процентов малого бизнеса обращаются за юридическими и бухгалтерскими услугами к внешним специалистам. Причины просты – это выгодно, прозрачно и безопасно. Аутсорсинг имеет ряд неоспоримых достоинств:

Экономия на затратах. Услуги аутсорсера стоят значительно дешевле, чем собственный штат сотрудников. Сравните годовой фонд оплаты труда юристов и бухгалтеров со стоимостью работы внешних специалистов, и почувствуйте разницу.

Услуги аутсорсера стоят значительно дешевле, чем собственный штат сотрудников. Сравните годовой фонд оплаты труда юристов и бухгалтеров со стоимостью работы внешних специалистов, и почувствуйте разницу. Сотрудничество на основе договора. Надежная аутсорсинговая компания всегда работает по договору, в котором указываются все подробности взаимодействия с клиентом, способы решения спорных ситуаций и ответственность сторон.

Надежная аутсорсинговая компания всегда работает по договору, в котором указываются все подробности взаимодействия с клиентом, способы решения спорных ситуаций и ответственность сторон. Страхование от ошибок. Передавая управление бизнес-процессами аутсорсеру, вы страхуете себя от возможных погрешностей в учете, а значит, снижаете финансовые риски. Ответственность за ведение учета ложится на плечи специалистов.

Как выбрать аутсорсинговую компанию?

Стоит отметить, что к выбору компании-аутсорсера нужно подойти серьезно, поскольку сегодня организаций, предлагающих юридическое и бухгалтерское сопровождение множество, а вот качество их работы не всегда соответствует заявленному. Выбирайте компании с достаточным опытом работы, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя на рынке.

Компания УПК оказывает юридические и финансовые услуги в Екатеринбурге и Свердловской области уже более десяти лет. «Уральский правовой консалтинг» – это команда квалифицированных специалистов в сфере экономики и права, которые сотрудничают с предприятиями из разных регионов России. Компания УПК гарантирует своим клиентам надежность и конфиденциальность, а также доступную стоимость обслуживания.