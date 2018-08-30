5 способов есть сладкое и не толстеть

Страсть к сладостям может сделать фигуру расплывчатой и рыхлой и серьезно пошатнуть здоровье. Но справиться с пагубным влечением к шоколаду, румяным булочкам и утопающим в креме пирожным не так-то просто: зависимость от такой еды сравнима с наркотической. Без паники. Мы расскажем, как не изменить своим вкусовым предпочтениям и самому не превратиться в пончик.

1. Не запрещать себе удовольствие

Наложить табу на любимые продукты – значит создать себе еще один повод для стресса, а тело отреагирует на него незамедлительно. Просто не впадайте в крайности, объедаясь десертами до тошноты или совсем избегая их. Тянет на конфеты? Ограничьтесь одной-двумя: совсем необязательно съедать всю коробку, чтобы оценить их вкус.

2. Лакомиться сладким в первой половине дня

Приучитесь есть десерты до обеда: за оставшуюся часть дня организм успеет сжечь калории. Еще одна причина сделать это – свойства простых углеводов быстро давать энергию, а именно это нам необходимо после пробуждения.

3. Попробовать коктейли Energy Diet Smart

В последнее время у худеющих сладкоежек набирают популярность белково-витаминные коктейли. Этот продукт убивает сразу двух зайцев: легко заменяет любимое лакомство и плотный обед. Шоколадный мусс, лимонное печенье, ваниль, карамель – далеко не все соблазнительные вкусы Энерджи Диет Смарт. Сухой состав из пакетика взбивается с молоком, превращаясь в коктейль с пышной пенкой. 1 минута – и можно вкушать сладенькое без угрызений совести, ведь в порции всего 190 ккал.

Кстати, на основе Energy Diet Smart можно готовить и домашние низкокалорийные десерты: рецепты можно найти в официальном Instagram-профиле NL international

4. Не экономить на сладостях

Чем дешевле конфеты, покупные тортики или печенье, тем ниже качество ингредиентов, из которых они приготовлены. А значит, удар по здоровью и фигуры от них куда сильнее. Выбирайте элитный шоколад, пирожные, в составе которых нет маргарина, зефир и пастилу на основе натуральных яблок. Да, цены на правильные вкусности выглядят неприветливо, но ведь красота и хорошее самочувствие дороже, правда?

5. Заменить сахар фруктозой

Не стоит думать, что кондитерские изделия на фруктозе – эдакая обманка для больных диабетом. На самом деле это достойная замена «сахарным» собратьям – более легкая, но не менее вкусная. Сегодня такие сладости можно купить в магазинах здорового питания, например, NL International.