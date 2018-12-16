Кресла парикмахерские

Сегодня существует огромная конкуренция среди парикмахерских, салонов красоты и иных предприятий красоты. Поэтому этот факт заставляет выделяться каждый салон всеми возможными методами. К этому нужно отнестись со всей грамотностью и определить, в чём же будет заключаться особенность вашего салона.

Мебель для салонов красоты это достаточно запоминающийся атрибут, поскольку это первое, на что обращает внимание клиент, заходя в ваше заведение.

При выборе кресел парикмахерских учитывайте факт того, насколько гармонично они будут сочетаться с дизайном и интерьером вашего помещения, и насколько удобны они будут для всех ваших клиентов.

Клиенты очень любят комфорт, вследствие чего мебель — это не тот атрибут, на чём нужно экономить.

На рынке производителей мебели для салонов красоты и парикмахерских имеется масса разнообразных парикмахерских кресел. И при этом не каждый производитель думает про качество, вследствие чего завышенная цена на парикмахерское кресло — это ещё не факт того, что оно долговечное и прочное.

На парикмахерских креслах не нужно экономить, поскольку некачественное дешёвое кресло быстро изнашивается, поэтому в дальнейшем вам нужно будет покупать новую мебель.

Запомните, что все мягкие части парикмахерского кресла должны быть изготовлены из высокого качества материалов. И быть достаточно стойкими к действию химически-чистящих средств и влаги. Но при этом при дезинфекции и мытье они не должны терять форму и деформироваться. Кресло должно обязательно регулироваться по высоте. Для этого существует электрическая либо гидравлическая система подъема.

Имеется также и механическая, но она не такая удобная. С помощью электрической либо гидравлической системы подъема, мастер сможет легко регулировать высоту кресла. В кресле обязательно должна также присутствовать блокировка выбранного положения. Грузоподъемность кресла не должна быть меньше 150 кг. Функция поворота вокруг своей оси должна обязательно присутствовать.

Что выбрать передвижные либо стационарные кресла парикмахерские?

Стационарные парикмахерские кресла подходят для просторных помещений. Для небольших салонов и парикмахерских идеальным вариантом станут передвижные кресла. Но при этом они должны быть очень устойчивыми. На устойчивость влияет основания кресла. Самым устойчивым основанием является пятилучье.