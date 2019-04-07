Как стоит выбирать стоматологию?

Начнем с того, что пациенты делятся на две категории. Первые это те, кто обращаются в клинику, только тогда, когда наступает острая боль. Вторые – посещают стоматолога постоянно в течение жизни, как минимум 2-3 раза в год. Последний подход к своему здоровью считается единственно верным. Высшая степень признания профессионализма стоматолога – стать семейным врачом. Почему не всегда удается сразу найти клинику, которая соответствовали бы всем требованиям?

Ценовой подход

Не исчерпала свою актуальность фраза: «дороже, значит лучше». Но дорогой должна быть не обложка (фасад здания, кожаные диваны в коридорах и т.д.), а работа специалиста. Обзванивая клиники первый вопрос: Сколько стоит…?

Затем:

Где находится стоматология?

Как проехать?

Можно ли записаться на прием?

Это не совсем верно. Цена услуг стоматолога конечно важна, но по телефону квалифицированный врач Вам никогда не скажет точную стоимость.

Внимательно! Лечение зуба процесс поэтапный, поэтому спрашивайте о стоимости каждой процедуры. В результате может сложиться совсем другая сумма, нежели Вам назвали изначально.

Хорошая услуга стоматолога стоит дорого, если в себестоимость заложены не роскошные виды кабинетов, а траты на обучение и повышение квалификации персонала, оборудование и современные материалы.

План действий, как у разведчика

Первый признак достойной клиники в том, что первую процедуру (осмотра) Вам предложат бесплатно. Этого достаточно чтобы оценить работу стоматолога. Смотрите на следующие признаки:

Как долго Вам пришлось ждать приема.

Наличие у врача ассистента /это необходимо, хотя и повышает стоимость услуг/.

Качество оборудования /новое или старое/.

Наличие и использование одноразовых приборов и средств защиты /перчатки, инструментарий, лекарственные препараты должны открываться при пациенте/.

Стоматолог обязательно спросит об общем текущем самочувствии, тщательно осмотрит полость рта, шею на наличие воспалений лимфоузлов и щитовидную железу. Профессионал ни когда не начнет лечение зуба при явных признаках простуды и заболеваний требующих первостепенного лечения.

Не стесняйтесь спрашивать о наличии дополнительного оборудования для диагностики /рентгена, томографа или ортопантомогрофа/, сертификатов и лицензий, методиках лечения.

Что мы хотим получить?

При правильном подходе к выбору стоматологической клиники Вы получите здоровые зубы и полость рта, внутреннее удовлетворенность и сотрудничество на долгие годы.