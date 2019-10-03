Как защищают карты RFID чехлы

Аббревиатура RFID расшифровывается как радиочастотная идентификация, которая является основной технологией на чипе, применяемая во многих отраслях. Данная технология имеет широкое применение для хранения личной информации в кредитных, банковских картах и других информационных носителях, которая может передаваться на сканер.

Сегодня многие становятся жертвами RFID-краж, когда злоумышленники без ведома владельца, применяя фальшивый сканер отправляют несанкционированный запрос и считывают данные с банковской карты RFID.

Стопроцентную защиту бесконтактных кредитных карт от несанкционированного доступа и снятия денег обеспечивают специальные чехлы для кредитных карточек. Приобретение желательно осуществлять у надежных продавцов, которые предлагают высококачественную продукцию от проверенных ведущих производителей.

Брендовый rfid чехол для карты купить по доступным ценам

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Здесь каждый найдет подходящую модель, которая будет соответствовать его личным пожеланиям и финансовым возможностям.

Особенности и основные преимущества

Чехол для карты с защитой RFID представляет собой надёжный футляр, в котором могут храниться банковские карточки, оборудованные кармашками для кредитных карточек и держателем денежных купюр.

К основным достоинствам данных стильных и полезных аксессуаров можно отнести следующие:

Надежная защита от механических повреждений;

Абсолютная изоляция чипа карты и предотвращение любого радиоволнового излучения;

Практичность и удобство;

Богатый выбор;

Приемлемый ценовой диапазон;

Компактность.

В зависимости от модели они могут иметь от 1 до 10 раздельных отсеков для карт. Также помимо своей основной функции, они выполняют роль модного и стильного аксессуара современного человека. Грамотно подобранные модели подчеркнут статус и вкус своего владельца.