Как не ошибиться с выбором квартиры от застройщика

Новостройки растут на окраинах города, в живописных местах, окруженные зелеными насаждениями, в зоне, где чистый воздух и развитая инфраструктура. Новые, улучшенной планировки квартиры в микрорайоне Орла – это комфортабельное и доступное жилье, о котором мечтают многие орловцы. Поскольку город небольшой, добраться до центра любым муниципальным транспортом можно за несколько минут. Это удобно и комфортно для жизни, а жить в окружении замечательных природных массивов, подальше от городской суеты полезно для здоровья.

Какие нюансы учитывать при выборе микрорайона

В первую очередь необходимо учитывать территориальное размещение жилого комплекса или микрорайона, где он расположен. Оно должно быть выгодным – располагаться в непосредственной близости от центральной части города и находиться в экологически чистом районе, совмещать жизненные прелести окраины – красивая местность, чистый воздух, наличие большого количества зеленых насаждений, парковых зон и пр.

Удобная транспортная развязка – позволяет быстро и беспроблемно добираться в любую часть города, как собственным, так и городским транспортом. Важна и доступность социальных объектов — школы, детского садика, поликлиники.

Развитость и продуманность инфраструктуры – важная составляющая выбора, обеспечивающая комфортное проживание в микрорайоне: наличие школ и детсадов, поликлиник и больниц, магазинов и развлекательных центров, аптек и мест выгула домашних животных. Немаловажно благоустройство придомовой территории – озеленение, наличие спортивных и детских площадок, зон для отдыха, асфальтированных дорожек с освещением в темное время суток, охраняемых парковочных мест и гостевых стоянок и др.

Проверьте квартиру на соответствие параметрам, указанным в договоре

Покупаемая квартира от застройщика в Орле должна соответствовать параметрам и характеристикам, указанным в договоре. Поэтому, перед подписанием акта приема-передачи, владельцу следует не полениться и измерить площадь квартиры, оценить качество выполненных работ, проверить работу открывающихся оконных и дверных конструкций и если обнаружены недостатки, потребовать их устранения. Если недостатки не обнаружены, можно смело подписывать договор купли-продажи новостройки и приступать к ее ремонту.

Такие простые рекомендации уже помогли многим покупателям обрести качественную квартиру от застройщика.