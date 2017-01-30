О хирургических операциях и оборудовании

Для успешного проведения операции большое значение имеет работа анестезиолога, который должен подготовить больного к операции и рассчитать оптимальную дозу наркоза. Ошибиться в этом вопросе нельзя – уменьшенная доза наркоза не избавит пациента от боли, а увеличенная – может вызвать тяжелые послеоперационные последствия.

Для облегчения работы анестезиолога в современной медицине применяется наркозный аппарат. Этот прибор служит для подачи точно отмеренной дозы летучего наркоза больному и оптимальной смеси газов для дыхания по время операции. При необходимости обеспечивается искусственное вентилирование легких.

Наркозные аппараты. Как они устроены



В состав наркозного аппарата входят 3 основных узла:

резервуары (баллоны), наполненные газом;

дозиметр и испаритель для превращения жидкого наркоза в пар;

дыхательный контур.

Газы в резервуарах находятся под давлением, поэтому для его понижения на выходе используются редукторы. Для обеспечения точной подачи различных газов применяют ротаметрические дозиметры, объединенные в блок с камерой смешивания. Смесь газов в нужных концентрациях подается больному.

Наркотические вещества в жидком виде больной может вдыхать только в виде пара, поэтому их сначала пропускают через испаритель, который обеспечивает точную дозировку летучего наркоза.

Дыхательный контур выполняет несколько функций:

обеспечение подачи кислорода и летучего наркоза в легкие больного от дозиметров и испарителей;

вывод из легких отработанной смеси газов.

Типы дыхательных контуров

Выделяют 2 типа дыхательного контура: открытый и закрытый. При открытом типе газовая смесь выдыхается в окружающий воздух. Это приводит к загрязнению операционной остатками наркоза.

Для снижения потери газов, тепла и влаги используют закрытые контуры. В этих контурах смесь газов и наркоза повторно вдыхается больным. Но у этой системы есть свои проблемы:

избыток углекислого газа в смеси, который нужно удалить;

поддержка заданной концентрации наркоза.

Для удаления избыточного углекислого газа используются специальные адсорберы, в состав которых входят химические поглотители углекислоты. Со второй проблемой справится тяжелее. Для этого нужно использовать дорогостоящие анализаторы наркотических веществ, номограммы и пр. Но пользоваться такой системой может только опытный анестезиолог.

Типы наркозных аппаратов подбираются в зависимости от потребностей медицинских учреждений.