Трикотажные футболки от производителя

Компания «Митра» — известный производитель спецодежды, рабочей обуви, СИЗ для рук, медицинской одежды. Вся продукция высокого качества, пользуется хорошим спросом у потребителей и ежедневно отправляется крупными партиями в большинство регионов нашей страны.

Очень многие российские компании приобретают у нас на постоянной основе спецодежду и обувь для своих работников на все сезоны. Чаще всего в заказ включают рабочие костюмы, комбинезоны, куртки и брюки, но как мы выяснили, у многих компаний, которые заботятся о собственном имидже и о комфорте своих сотрудников существует потребность в заказе такого нехитрого предмета одежды, как трикотажная футболка. И вот, относительно недавно, мы запустили в производство трикотажные футболки в широкой цветовой гамме. В данном разделе нашего сайта http://mitra37.ru/trikotazh/futbolki.html вы можете выбрать нужные цвета и размеры, а также сразу заказать их необходимое количество.

Недорогие мужские футболки из Иваново

Предлагаем вам заказать на выгодных условиях недорогие мужские футболки, есть модели с коротким и длинным рукавом. Для производства футболок мы используем кулирку – качественный трикотаж из чистого хлопка. Все модели имеют однотонное равномерное окрашивание, красивые стойкие цвета широкой цветовой палитры от классических практичных до ярких современных оттенков. Наши футболки самым лучшим образом подходят для нанесения термопечати, логотипов и вышивки. Дизайн и нанесение логотипов вы также можете доверить специалистам нашей компании.

В каталоге «Митра» вы можете быстро заказать недорогие трикотажные футболки по разумным ценам. Можете заказать их в комплекте с другими моделями спецодежды или отдельно.

Преимущества трикотажных футболок от «Митра»

Трикотажная футболка чаще всего используется как спецодежда для работы в помещении или в летний период и имеет тесный контакт с кожей, поэтому для производства данного вида спецодежды мы выбрали кулирку. Это нежное, тонкое, гладкое и эластичное трикотажное полотно из высококачественного хлопка. Ткань обладает очень хорошей воздухопроницаемостью и высокими гигиеническими свойствами. Вещи из кулирки комфортны в носке, хорошо переносят стирки и держат форму.

Футболки «Митра»:

имеют полностью натуральный состав ткани;

износоустойчивые и комфортные в носке;

отличаются высоким качеством пошива;

реализуются по максимально привлекательным ценам.

Если вы планируете закупать мужские футболки для работы, спорта и активного отдыха – предлагаем вам сделать выбор в пользу производственной компании «Митра» из Иваново.