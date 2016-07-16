А вдруг вы не знаете о сексе чего-нибудь еще?

«Напиши да напиши про секс, – говорят мне все наперебой, — а то лето проходит, буквально последний месяц остался, а про секс никто ни звука». «Да перестаньте, — отвечаю я, — ну какой секс? Тут в Анкаре сбит второй вертолет мятежников, сторонники Гюлена отвергли его причастность к перевороту в Турции, а вы говорите – секс!» Но читатели, это же совершенно невозможные люди, им твердишь о том, что почти целые сутки несколько десятков самарских туристов не могут вылететь из Крыма домой, а они зевают. Напоминаешь про единый день выборов, а они бегут от тебя со всех ног и окапываются вдалеке. Того и гляди, начнут скандировать: про секс! про секс! Приходится реагировать, держать руку на пульсе, стимулировать спрос предложением. А то эти читатели, еще организуют с горя фан-клуб памяти газеты «Спид-инфо».

Так вот, о сексе. Начну с веселого. Лет в пятнадцать я прочитала странную из книг, сейчас хотела отыскать ее в Яндексе, да передумала – должны же у человека оставаться легенды. Эта был сборник советов американского автора о правилах поведения в сексе для одиночек старше тридцати. Разумеется, лучшее чтение по теме для советской девятиклассницы. После себя книга оставила прочное чувство уныния. Одна из фраз запомнилась, совет мужчинам: «впервые оказавшись у своей дамы дома, немного помолчите — дайте ей оправиться от смущения, на это должно уйти не более сорока минут». Я просто взвыла от тоски. Представила: мужчина чурбаном топчется вокруг телевизора, женщина в диванных подушках заливается краской стыда, и все глухо молчат. Сорок минут смущения, виданное ли дело! Гораздо уместнее было бы обменяться с дамой смешными историями из жизни, это объединяет. Понятно, что секс объединяет лучше, но раз уж положено сорок минут смущаться, то лучше поболтать. Я бы с легкостью рассказала роскошную историю. Правда, она новогодняя, но летом тоже можно.

У бухгалтера Т. возникло раздражение после восковой эпиляции ног. Она очень расстроилась, так как планировала эротическое свидание с автомехаником С. в канун праздника. Расстроилась, но изобретательный ум быстро предложил хорошее решение проблемы – надеть чулки. «А что? – бормотала себе под нос бухгалтер, — это даже интересно, это даже возбуждающе, вся порнография построена, в сущности… чтобы чулки…» Но потом засомневалась. Ранее она никогда не носила чулок. И даже высказывалась презрительно об их лживой асоциальной сущности. «А не решит ли автомеханик, что я сошла с ума или подвержена преждевременному климаксу?» – вот так засомневалась она, но изобретательный мозг выручил и на этот раз.

Бухгалтер Т. воспитывала дочь школьного возраста, дочь занималась в театральном кружке и прилежно готовила для новогоднего спектакля роль Белоснежки. Наличествовал и костюм. Прекрасное платье из ацетатного шелка с традиционным для Белоснежки воротником и тугой шнуровкой корсажа. Бухгалтер Т. придумала, что она появится перед автомехаником С. этаким новогодним сюрпризом, шутливой феей, воплощением его сексуальной фантазии. Бухгалтер Т. не была уверена, что автомеханик имеет такую сексуальную фантазию, но выбора не было. Она с трудом натянула Белоснежкин наряд, оправила чулки и выпила для храбрости тридцать миллилитров коньяку. Потом еще тридцать. Ну и еще пятьдесят, потому как Бог троицу любит, сбивчиво проговорила она отражению в зеркале. Отражение подмигнуло ей и сплясало танец. Отражение было довольно. К автомеханику С. бухгалтер поехала на такси. Коньяк плескался в желудке, ацетатный шелк скользил по колену и красиво контрастировал с черным меховым пальто. Бухгалтер подпела какой-то песне по радио, водитель показал ей большой палец одобрительно.

Приехала, на лестничной клетке сняла шубу и приготовилась к действу. Внезапно распахнулась соседняя дверь, на площадку выглянула женщина в махровом халате и тапочках с пушком. «Наконец-то, — сказала она, — мы вас с трех часов ждем… Понимаю, конечно, сейчас у всех сложности, но мы же авансировали…» В руках она держала объемный пакет. Через полупрозрачный полиэтилен ярко просвечивали красиво упакованные свертки и шоколадные конфеты дорогих сортов. Далее все завертелось.

Бухгалтер Т. понимает, что ее приняли за кого-то другого. Возможно, Снегурочку. Она пытается объяснить женщине ее ошибку. Женщина отказывается слушать и предлагает бухгалтеру немедленно пройти в квартиру и выполнить свою работу. Она даже немного тащит ее внутрь за ацетатный рукав-фонарик. Бухгалтер сопротивляется. Женщина нарочито нюхает воздух и возмущенно обзывает бухгалтера алкоголичкой. Та протестует. Объемный пакет падает. Что-то разбивается стеклянно. Привлеченный шумом, автомеханик С. открывает дверь. Видит бухгалтера Т. в костюме Белоснежки, свою соседку, разгоряченную борьбой, пестрые пакеты и конфеты россыпью на рыжей подъездной плитке, теряет дар речи. Минуты через три произносит: «Честно говоря, я не знаю, что уместно предпринять в данной ситуации».

Кстати, сама идея Белоснежкиного костюма ему очень понравилась. Он потом говорил с восхищением: «Пришла Т., напилась, избила моих соседей, обездолила их ребенка, но зато у нее было офигенное платье и классные чулки… »

Здесь остановлюсь, а то читатели решат, что я нимфоманка и мое место в стране Нимфомании. Читатели, это очень строгие люди.