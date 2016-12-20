И все-таки он устал

Мужчин после сорока (лет) можно и нужно делить на две большие группы. Первая называется «я устал», вторая – «человек-чудак». Мужчина «я устал» действительно устал. Он мучительно женат второй-третий десяток лет, семеро по лавкам, злобная теща в чулане, психопатка и с топором. Мать эмигрировала в никому не известное государство по краям Европы и шлет оттуда открытки с отпечатками напомаженных губ своих и сожителя-трансвестита Лоло. Жена не снимает сапог для верховой езды и тайно встречается с бывшим одноклассником, неудачником на военной пенсии, к десяти утра уже пьяная в стельку (я просыпаюсь в одиннадцать, фоном визгливо кричит жена). Младшая дочь с рождения наблюдается у психоаналитика, чтобы не стать звездой сызранского любительского порно, как это произошло со старшей дочерью. Про сыновей он говорить не любит, может быть, потому что всю жизнь пахал, как папа карло, не спал ночей и отрывал от себя последнее, и откуда только взялись это отвратные подростки с вечными наушниками и в штанах ниже кромки трусов. А это обращение, бро? Вот это нормально, чтобы половина твоих генов называла товарища по классу – бро?

Он сидит в кресле, допустим, качалке, нездешней геометрии стрелка на брюках пересекается где-то в пространстве с блеском остромодных ботинок. Окидывает взглядом хьюмидор. Протягивает руку. Электронные сигареты – страшный обман, лучше уж так, какая разница, в конце концов, пора отдохнуть, а на том свете, говорят, все отдохнем. Выпьешь со мной? А вот это зря, матушка, не люблю я этих проблядовок, давай-ка держи себя в руках. Вьются дети гурьбой, толстые няньки глупо хихикают с кувшинами парного молока. Дети забрасывают отца семейства скорлупой от орехов макадамия, крики: папка дурак. Мимо гарцует жена в сапогах, отсылая обнаженные селфи военному пенсионеру.

А ведь он всё им. Кому же еще? Или нет.

Или нет, он одинок. Устал от одиночества. Господи, как я устал от одиночества! Та, последняя, оказалась такой сукой, что просто отбила, отбила! Всякое желание хоть с кем-то. Знаете, уж лучше одному, чем вместе с кем попало. И не говорите мне, что так считают только ни разу не голодавшие. Сука, вымотала душу, тупая истеричка. Решила, что по простому факту совместного проживания я ей хоть что-то должен! С хера ли! Чинить ее кран! Возить ее тельце на личном автотранспорте! Встречать ее чоканутых гостей, таких же алкоголиков, как и она! Слушать нытье о проблемах с ее дебильными детьми! Да у меня самого такие проблемы, как я устал! С утра откапывать автомобиль, скребочком счистить лед со стекол, вперед, восемь волшебных часов общаться с долбоящерами, не способными самостоятельно не то что, но и. И так каждый день, даже летом, потому что такое уж нас лето на Руси. Одиночество – выбор храбрых. Подите прочь, я буду отважно и с дозированной тоской смотреть в беспросветное будущее, полное новых предательств и травм бедному сердцу.

Стоит у темного окна, ветерок из форточки шевелит редеющие волосята на гордой голове.

Или проблем на работе нет, потому что работы тоже нет. И он так устал. Устал, потому что гении при жизни всегда остаются непризнанными, это утомительно. Но ничего, история всё расставляет на свои места. Со временем. Вот и его вскоре. Нет, ты посмотри, вот моя последняя работа. Как — что это такое? Это пять наполовину сожжённых спичек. Инсталляция. Называется: говорящий костер Жанны Дарк. А что он говорит, костер? А подумать никак нельзя? Я устал уже объяснять элементарные вещи толпе и черни. Можешь состряпать мне обед, женщина, если хочешь быть хоть сколько-нибудь полезной эпохе. А так у меня есть полтора кило мандариновых корок, а что еще нужно мыслящему человеку для встречи нового года.

Прикрываясь локтем, торопливо хлебает подаренный борщ. Рядом неопрятной грудой ржавеют оковалки железобетонной арматуры, подспорье для будущего арт-объекта «молчаливые груди Ангелины».

Человек-чудак выглядит бодро. Он обязательно занят какой-нибудь интересной, нестандартной деятельностью: ловит сачком инопланетян, поднимает со дна Волги американские подводные лодки ны, откапывает Тутанхамона на его исторической родине в Клявлино. Частично усыновляет шестерых мальчиков-пигмееев и учит их тригонометрии и любить русскую зиму; при первой неудаче отправляет половину обратно в Африку. Человек-чудак к себе относится с любовью. Смешно об этом говорить, ну ладно, раз уж ты спросила, то я и вправду молодец. Вот посмотри, как живет эта темная масса, это мещанское болото, эта гопницкая мразота? Всех интересов – футбол и пиво. А я! Утром на лыжах за осколками водородной бомбы, в полдень высаживаю грибы шиитаке в пеньках, потом – с парашютом на еловый лес, вечером сплавляюсь на индейской народной лодке, называется пирога, сам выстругал из цельного куска водопроводной трубы.

Зажимает прищепкой нос и ныряет в ванную, полную ледяной воды, чтобы побить собственный рекорд по задерживанию дыхания. Рядом манекен для отработки навыков первой доврачебной помощи одет в мундир инспектора ГИБДД. Негритята в количестве трех делят синус на косинус и получают тангенс.

И да, человек-чудак чаще всего в итоге устает.