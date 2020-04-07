Страховка КАСКО от компании Тинькофф

Автострахование существует нескольких видов. КАСКО относится к необязательному автострахованию, однако его предпочитают оформлять многие автомобилисты. Данный вид вид страхования может защитить автомобиль от ущерба в результате ДТП, удара молнии, пожара, природных явлений, незаконных действий злоумышленников. Также КАСКО защитит авто в том случае, если 65% автомобиля кажется поврежденным. Данный вид автострахования защищает от угона, разбоев и грабежей.

Оформив страховку КАСКО, вы можете быть спокойны за сохранность своего автомобиля и знать, что любое повреждение автомобиля вам будет возмещено.

Как и обязательное страхование машины, страхование КАСКО предполагает некоторые финансовые затраты. Если вы хотите оформить страховку выгодно, обращайтесь в компанию Тинькофф Здесь предлагаются страховки по выгодной стоимости. Вы сможете оформить страховку на год или на месяц в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Оформление страховки КАСКО в компании Тинькофф даст вам множество преимуществ. Вы сможете ремонтировать свой автомобиль в проверенных СТО. Ремонт будет оплачиваться оперативно и в полной стоимости. Вы сможете быстро получить возмещение на ремонт своего авто, провести восстановление автомобиля в любой выбранной вами СТО на подходящих условиях.

Вам не нужно будет ехать в офис, стоять в очередях, чтобы сделать полис. Вы сможете рассчитать финальную стоимость КАСКО с помощью калькулятора. Полный расчет каско онлайн по всем страховым случаям будет проведён точно и буквально за 2 минуты. В случчае ДТП вам будет доставлен бесплатно эвакуатор, а также услуги аварийного комиссара. Страхование КАСКО в компании Тинькофф является одним из самых выгодных. Эта компания старается идти навстречу клиентам, устанавливает доступные цены на страховку. Оформить ее вы сможете онлайн в любом удобном для вас месте.

У вас будет возможность рассчитать полную выплату страхового возмещения в случае повреждения или угона вашего авто. Расчёт стоимости с помощью калькулятора поможет вам оценить затраты на страховку и понять, насколько такое предложение является для вас выгодным. В удобный для вас день представитель компании осмотрит машину и доставит вам документы, а также страховой полис. Оформив страховку через сайт, вы сможете получить хорошую скидку. Оформление заявки займет у вас всего лишь несколько минут.