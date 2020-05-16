Освещение в фотостудии — что выбрать?

Всегда при выборе оборудования для фотостудии стоит вопрос, — какой свет выбрать: постоянный или импульсный. Этот выбор, по большей части, зависит от предпочтений фотографа и конечных целей которых он планирует достичь. Но Вы не задумывались, что можно поэкспериментировать и совместить 2 типа света. Что из этого получится?

Когда речь заходит о смешивании света, то это, как правило, значит, смесь естественного освещения с искусственным или совмещение теплой и холодной цветовой температуры, а так же мягкого или жесткого света. Путем комбинирования различных типов источников, приведенных выше, можно достичь различных эффектов. Но сегодня речь пойдет о смешивании импульсного света с постоянным.

Почему совмещение импульсного и постоянного света – это здорово?

Смешанный свет в студии поможет Вам добиться невероятного освещения и удивительных спецэффектов

Вам не придется докупать другое освещение в фотостудии, Вы сможете использовать пилотный свет вспышек

Эти эффекты, в значительной степени, зависят от параметров экспозиции и диафрагмы, скорости и движения камеры. С помощью различных вариаций данных параметров Вы сможете бесконечно экспериментировать в интерьерной фотографии !

Важные моменты, которые стоит учесть.

Важно чтобы значение ISO для каждой фотографии было 100.

Оборудование для фотостудии, как правило, имеет различную цветовую температуру, хотя, в некоторых случаях, это может сыграть Вам на руку. Но, возможно, для некоторых снимков Вам потребуются цветные светофильры для источника света.

Когда мы снимаем с вспышкой в студии, обычно, значение выдержки и синхронизации вспышки расходятся. Это значение находится в районе 1/125 и 1/250 (и до 1/800 – 1/1600) в зависимости от оборудования. Мы увеличиваем выдержку, чтобы избежать влияния поразитного внешнего света на наш снимок. Это важно, потому что посторонний свет мешает съемке и может уменьшить резкость деталей изображения и изменить его цветовую температуру, тем самым добавить нежелательные цвета в фотографию.

Съемка с вспышкой

Учитывая, что в студии нет поразитного света, мы можем установить выдержку на более длительное значение, чтобы камера захватила больше света. Поэтому, когда мы снимаем с вспышкой, мы управляем значениями экспозиции, регулируя нашу диафрагму и мощность вспышки.

Основные выводы:

Убедитесь, что нет никакого рассеянного света в студии.

Источник постоянного света расположен так, что не привлекает на себя внимание и свет он него не падает на лицо модели.

Включите пилотный свет на вашей лампе. У некоторых вспышек пилотный свет гаснет сразу после срабатывания вспышки.

Установите камеру и начальные параметры в ней(допустим, 1/160 при f/11), затем изменяйте эти параметры по мере необходимости.

И ещё:

Используйте светоотражающие предметы и ткани, чтобы добавить изюминки в Ваше фото. Избегайте использования темных тканей и одежды, потому что они поглощают свет.

Если вы используйте цветные светофильтры для постоянного света – убедитесь, что они не плавятся, т.к. постоянные источники света быстро нагреваются.

Используйте черный или темно-синий фон для контраста.

Попробуйте увеличить выдержку до 1/2 и двигайте камеру.

Добавьте дым-машину.

Источник — olegasphoto.com.ua