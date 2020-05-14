Вторичная недвижимость в Турции не хуже новостроек

Одной из самых популярных является вторичная недвижимость в Турции. Несмотря на то, что дома с обширной инфраструктурой (бассейны, сауны, турецкие бани, кафе, рестораны, аквапарки и пр.) стали строиться только в последние 5-7 лет, но преимущества у такого жилья все-таки имеются, и они значительные.

Преимущества покупки вторичного жилья в Турции:

зачастую квартиры уже обустроены, поэтому тратить на покупку мебели, аксессуаров для дома, ремонт и пр. не нужно;

недвижимость от собственника будет оформляться быстрее, т.к. зачастую квартиры от застройщиков стараются покупать раньше срока сдачи, потому что это дешевле, однако и ждать срок сдачи иногда приходится по 2-3 года;

в доме уже установлены все необходимые связи, а именно телефонные линии и подключение к услугам;

можно поговорить с соседями по поводу проблем, которые возникали в данном доме, об инфраструктуре, а также узнать информацию о жителях дома (в дальнейшем возможных соседях).

Вторичную недвижимость можно купить в следующих местах Турции: Алания, Анталия, Стамбул, Фетхие, Белек, Сиде, Кемер, Бодрум, Калкан/Каш, часть Кипра, которая принадлежит Турции.

Одним из наиболее популярных мест считается район Махмутлар в Алании. Это русскоязычный район, поэтому среди русских туристов он пользуется большой популярность. В связи с тем, что цены в Алании ниже, чем в других городах Турции, соответственна, цена на недвижимость будет также меньше. Здесь можно приобрести недвижимость с бассейном, турецкой баней, спортзалом и не рядом с морем (не более 1 км) на 10-15% дешевле, чем у застройщика. Хорошая квартира 2+1 с мебелью будет стоить примерно 55-60 тысяч евро.

Анталия — это еще один город, где можно купить вторичное жилье дешевле, чем у застройщика. Переплата за новое жилье будет составлять 3-8%. Однако нужно также учесть то, что недвижимость собственника уже обустроена, поэтому на это тратить свои средства не нужно.

Кемер является излюбленным местом у туристов. Вторичная недвижимость здесь будет стоить на 2-3% дешевле, чем у застройщика. Однако здесь много достопримечательностей, маленькое количество людей и возможность побыть наедине с природой. Поэтому выбор за вами!

Помочь в выборе и оформлении недвижимости готовы сотрудники агентства Status Property. Они уже более 10 лет работают на рынке недвижимости Турции и знают все тонкости. Ознакомиться с компанией и услугами подробнее можно на их официальном сайте.

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