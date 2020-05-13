Как выбрать хороший гейнер: руководство для новичков

Вы хотите нарастить мышечную массу без ущерба для здоровья? Тогда не стоит брать первую понравившуюся белково-углеводную смесь или гейнер, лишь потому что друзья посоветовали, продавец в магазине порекомендовал или нашлись еще какие-то причины. Для начала Вам нужно определить свой тип сложения. Кто вы – эктоморф, мезоморф или эндоморф? И выяснив это, вы без труда подберете гейнеры для набора массы, которые будут давать только положительный результат.

Кто Вы?

Даже беглый взгляд на свое отражение в зеркале поможет определить свой тип:

Эктоморф – худой по своей природе человек, для которого набор мышечной массы – это сложная проблема.

Мезоморф обладает спортивным телосложением, но это не значит, что такой тип людей не должен принимать спортивное питание.

Эндоморф склонен к быстрому набор, как мускулатуры, так и жиров. Отсутствие активного образа жизни ведет к ожирению различной степени.

Эктоморф

Эктоморфам тяжело набирать массу, поэтому гейнеры для них должны быть с большим процентом содержания белка (20-40%) и с легкоусвояемыми углеводами. Лучшими для таких людей признаны:

TRUE MASS (BSN), где 36% составляет высококачественный протеин. Немало в нем и углеводов, а также необходимых микро- и макроэлементов. Низкий гликемический индекс обеспечивает медленное усвоение, что ведет к равномерному распределению энергетического баланса в течение продолжительного времени. Употребляется после тренировки.

SERIOUSMASS (OptimumNutrition) специально был создан для эктоморфов. В одной порции (300 гр) содержится 1 500 килокалорий, где 250 г – углеводы, а 50 г – это качественный протеин. Первое применение желательно ограничить 30-50 г.

Мезоморф

Подходят следующие добавки:

MUTANT MASS (Mutant), здесь отлично сбалансированы белки и углеводы, поэтому для мезоморфов такая смесь считается идеальным решением. Присутствуют в ней и витамины A и C. Принимать можно как до, так и после тренировки. Рекомендуемой дозой является 260 г.

MUSCLEJUICEREVOLUTIO (UltimateNutrition) – прекрасное решение для набора мышечной массы. Минимум сахара и максимум полезных жиров Омега-3, 6, а также 9. Рекомендуемой дозой считается 265 г на 500-600 мл молока или воды. Нужно употребить половину приготовленной смеси за 40 минут до и вторую половину после тренировки.

Эндоморф

А этим людям желательно воздержатся от употребления гейнеров и использовать такое спортивное питание, как например — L-карнитин. Он способствует мощной «раскрутке» метаболизма и снижению жировой прослойки. Но это с учетом того, что человек тренируется, а L-карнитин используется в качестве дополнения.

Главные вопросы

Где купить качественное спортивное питание по умеренным ценам? Огромный выбор спортпита и доступные цены представлены в магазине Functionalfood. Здесь Вы найдете абсолютно все добавки и смеси для полноценных занятий спортом.