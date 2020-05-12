Резервное копирование – основополагающий принцип защиты информационных баз данных 1С

Резервное копирование является одним из основополагающих принципов защиты данных в 1С от угроз. Для создания копий можно самостоятельно использовать специализированные программы или воспользоваться профильными сервисами от провайдеров услуг в данной области, например:

1С: Облачный архив от компании АйТи Лайт (подробнее об услуге читайте тут);

Облачный бэкап данных на базе специализированных технологий (например, Acronis BackupCloud- https://www.it-lite.ru/services/baas/).

Резервное копирование – надежная система защиты 1С

Большинство крупных организаций уже осуществляют резервное копирование данных в рамках реализации стратегии по обеспечению безопасности информации. Однако, для этого требуются существенные ресурсы – как программные, инфраструктурные, так и кадровые. Чтобы оптимизировать меры по защите баз 1С, можно перейти на аутсорсинг данной функции. В этом случае за защиту данных, их сохранность во время обработки отвечают специализированные провайдеры.

При выборе поставщика услуг следует отдельное внимание уделять таким параметрам, как:

Опыт работы;

Надежность применяемых технологий;

Производительность и отказоустойчивость собственной инфраструктуры, серверов и систем хранения данных, на которых будут храниться бэкап-версии;

Простой и оперативный доступ пользователей к зарезервированным данным;

Применение современных решений в области шифрования данных.

От каких ситуаций спасает резервное копирование?

Исчезновение данных из базы чаще всего происходит как следствие:

Ошибок по вине человеческого фактора – в этом случае пользователи могут ошибочно и случайно удалить или внести изменения в файлы;

Проблемы с жестким диском – например, он может выйти из строя, случайное форматирование системных носителей;

Сбои в работе операционных систем – чаще всего случаются во время обновлений программного обеспечения;

Заражение вредоносным программным обеспечением – может вызвать намеренное удаление ценной для организации информации из баз данных или шифрование файлов вредоносным ПО.

Как видите, факторов, которые могут нарушить сохранность базы данных 1С – достаточно. И каждый из них в отсутствие резервного копирования может привести к губительным для компании последствиям – данные, которые собирались несколько лет, могут исчезнуть в одно мгновение. Чтобы обезопасить себя от таких последствий, необходимо использовать современные технологии в области резервного копирования. Для сокращения затрат на процедуру, которая должна проводиться ежедневно, воспользуйтесь облачными сервисами от провайдеров специализированных услуг.