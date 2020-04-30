Редуктор давления «после себя»

Область применения

Данное устройство служит регулятором жидких, газообразных и парообразных сред в различного рода технологических промышленных процессах и в ходе монтажа оборудования.

Сфера и условия применения устройства указаны в техпаспорте данного изделия.

Приспособление используется как регулятор сред 2-й группы ЕС «Оборудование под давлением».

Редуктор предназначен для использования в обычных условиях. Его применение, например, в агрессивных и абразивных средах в штатном режиме не предусмотрено.

Устройство изделия

Редуктор давления после себя – это пропорциональное регулирующее приспособление с непосредственным управлением, позволяющее контролировать давление в жидких, газообразных и парообразных средах без подключения внешнего источника энергии.

Если давление отсутствует, клапан регулятора находится в открытом положении. Рабочая среда проходит сквозь данное устройство к выходу. Позади клапана происходит отбор давления на минимальной дистанции от 10 диаметров до 1 м, а затем осуществляется его подача на привод через линию управления.

В случае превышения предельно допустимой для привода рабочей температуры среды, требуется подсоединить приемную емкость. Данный сосуд, а также управляющая линия и привод необходимо заполнить соответствующей жидкой, газо- либо парообразной средой.

Принцип действия

Мембрана привода преобразовывает напор среды в силу, поднимающую клапанный конус. Растягиваемая под давлением пружина приводит в движение поперечный штифт и муфту, а через них – шпиндель. Он, в свою очередь, подает конус книзу, против набегающего под давлением потока.

В случае, когда напор среды уравновешен с настройкой клапана, система сохраняет равновесный баланс – достигнута редуцированная регулировка давления на выходе. Изменения в настройках редуцированного давления смещает конус выше или ниже, соответственно меняя регулировку напора.

Срок эксплуатации

В среднем ресурс между капитальными ремонтами редуктора – приблизительно 100 тыс. циклов. Этот показатель находится в прямой зависимости от условий применения устройства. Расчетное время эксплуатации изделия, как правило, превышает 5 лет, если проводится надлежащее техобслуживание, а редуктор применяется в штатном режиме. Он может прослужить гораздо дольше, но данный вопрос необходимо обсудить с изготовителем редуктора.

На продолжительность безупречной работы оказывают влияние различные факторы, в том числе:

атмосферные, климатические и погодные условия;

состав рабочей среды, ее агрессивность, концентрация, абразивные свойства, соответствие нормативам;

температурные условия эксплуатации;

интенсивность использования устройства;

материалы применяемых уплотнений.

Периодичность техобслуживания и ремонтных работ следует устанавливать в соответствии с условиями эксплуатации.

Монтаж

Регулятор давления после себя не предназначен для использования в неблагоприятных условиях (эксплуатационных, погодных и т. п.). Если планируется его установка вне помещения либо в особо агрессивной среде (морская вода, химический пар), необходимы защитные меры либо применение редуктора в соответствующем исполнении.

Приступая к его установке, устройство следует тщательно промыть, чтобы удалить загрязнения, способные вывести из строя конусный механизм либо закупорить сам регулятор.