Производство картонных шпуль

  • Ильдар Саитов
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    • Для нас стало уже чем-то привычным, что после использования большинства рулонных материалов, остаются разнокалиберные картонные цилиндры. Рассмотрим, какую функцию они выполняют, осветим сферы их применения и подскажем, где заказать качественную продукцию.

    Кратко о производстве картонных втулок

    Картонные втулки (гильзы, шпули, тубусы) изготавливаются из экологически чистого материала методом спиральной навивки, зарекомендовавшего себя, как наиболее эффективный. В зависимости от длины, толщины и диаметра будущего изделия:

    • применяется бумага различной плотности;
    • выбирается количество слоев и определяется очередность их наложения для надлежащей прочности;
    • устанавливается станина нужного диаметра;
    • подбирается соответствующая клеевая основа.

    Порезка изделий производится с помощью оборудования, исключающего деформацию и растрепывание мест среза.

    В случае производства упаковочного материала (тубусов), добавляется этап изготовления крышек и торцевых заглушек, и их соединения с картонным цилиндром. Внутренняя поверхность упаковочных изделий дополнительно обрабатывается для обеспечения герметизации.

    Сферы применения

    Шпули, гильзы, втулки и тубусы находят широкое применение в следующих областях:

    • намотка рубероида, линолеума, изоленты, наждачной бумаги для строительства;
    • намотка тканей, нитей для шитья, пряжи, кружев, лент для легкой промышленности;
    • намотка укрывных материалов (полиэтилена, спанбонда, лутрасила) для сельского хозяйства;
    • тубусы для чаев, спиртных напитков, кондитерских изделий, соли и чипсов для пищевой промышленности;
    • упаковка для парфюмерии, песка для декоративных животных, стиральных порошков, посуды, полиграфической продукции для химической, косметической и других непищевых сфер;
    • намотка офсетной бумаги, гофрированного картона, крафтовой бумаги для типографий и производств бумажной тары;
    • намотка одноразовых полотенец, туалетной бумаги, пищевой пленки, фольги, пергамента и иных товаров повседневного использования.

    В зависимости от сферы применения, они несут те или иные выгоды:

    • благодаря жесткой цилиндрической форме, намотанные на них изделия не подвержены деформации;
    • облегчается складирование и транспортирование;
    • повышается удобство использования;
    • создается дополнительная защита для хрупких вещей, если использованы в качестве упаковки.

    Размерный ряд

    Компания «Строймаплен» наладила выпуск наиболее востребованных размеров картонных навивных гильз (шпуль), основные габариты которых:

    • длина варьируется от 300 до 6000 мм;
    • толщина стенки – от 2,5 до 12мм;
    • внутренний диаметр изделия равен: 50, 60, 70, 76, 102, 108, 152 и 200 мм.

    Перед изготовлением тщательно прорабатывается вопрос будущего использования продукции, чтобы она максимально соответствовала заданным параметрам заказчика по размерам, прочности, влагостойкости и пр.

    Помимо стандартизированных размеров, по согласованию с заказчиком, возможно исполнение гильз, тубусов, шпуль и втулок с нестандартными габаритами.

    Выгоды сотрудничества

    Обратившись в ООО «Строймаплен», вы получите:

    • качественную экологичную продукцию;
    • оперативное выполнение заказов;
    • разумные цены;
    • широкий размерный ряд и возможность работы по индивидуальному заказу.

    Получить консультацию менеджера и оформить заявку можно, воспользовавшись контактной информацией на странице компании «Строймаплен».

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