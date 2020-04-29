Производство картонных шпуль

Для нас стало уже чем-то привычным, что после использования большинства рулонных материалов, остаются разнокалиберные картонные цилиндры. Рассмотрим, какую функцию они выполняют, осветим сферы их применения и подскажем, где заказать качественную продукцию.

Кратко о производстве картонных втулок

Картонные втулки (гильзы, шпули, тубусы) изготавливаются из экологически чистого материала методом спиральной навивки, зарекомендовавшего себя, как наиболее эффективный. В зависимости от длины, толщины и диаметра будущего изделия:

применяется бумага различной плотности;

выбирается количество слоев и определяется очередность их наложения для надлежащей прочности;

устанавливается станина нужного диаметра;

подбирается соответствующая клеевая основа.

Порезка изделий производится с помощью оборудования, исключающего деформацию и растрепывание мест среза.

В случае производства упаковочного материала (тубусов), добавляется этап изготовления крышек и торцевых заглушек, и их соединения с картонным цилиндром. Внутренняя поверхность упаковочных изделий дополнительно обрабатывается для обеспечения герметизации.

Сферы применения

Шпули, гильзы, втулки и тубусы находят широкое применение в следующих областях:

намотка рубероида, линолеума, изоленты, наждачной бумаги для строительства;

намотка тканей, нитей для шитья, пряжи, кружев, лент для легкой промышленности;

намотка укрывных материалов (полиэтилена, спанбонда, лутрасила) для сельского хозяйства;

тубусы для чаев, спиртных напитков, кондитерских изделий, соли и чипсов для пищевой промышленности;

упаковка для парфюмерии, песка для декоративных животных, стиральных порошков, посуды, полиграфической продукции для химической, косметической и других непищевых сфер;

намотка офсетной бумаги, гофрированного картона, крафтовой бумаги для типографий и производств бумажной тары;

намотка одноразовых полотенец, туалетной бумаги, пищевой пленки, фольги, пергамента и иных товаров повседневного использования.

В зависимости от сферы применения, они несут те или иные выгоды:

благодаря жесткой цилиндрической форме, намотанные на них изделия не подвержены деформации;

облегчается складирование и транспортирование;

повышается удобство использования;

создается дополнительная защита для хрупких вещей, если использованы в качестве упаковки.

Размерный ряд

Компания «Строймаплен» наладила выпуск наиболее востребованных размеров картонных навивных гильз (шпуль), основные габариты которых:

длина варьируется от 300 до 6000 мм;

толщина стенки – от 2,5 до 12мм;

внутренний диаметр изделия равен: 50, 60, 70, 76, 102, 108, 152 и 200 мм.

Перед изготовлением тщательно прорабатывается вопрос будущего использования продукции, чтобы она максимально соответствовала заданным параметрам заказчика по размерам, прочности, влагостойкости и пр.

Помимо стандартизированных размеров, по согласованию с заказчиком, возможно исполнение гильз, тубусов, шпуль и втулок с нестандартными габаритами.

Выгоды сотрудничества

Обратившись в ООО «Строймаплен», вы получите:

качественную экологичную продукцию;

оперативное выполнение заказов;

разумные цены;

широкий размерный ряд и возможность работы по индивидуальному заказу.

Получить консультацию менеджера и оформить заявку можно, воспользовавшись контактной информацией на странице компании «Строймаплен».