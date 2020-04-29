Производство картонных шпуль

Для нас стало уже чем-то привычным, что после использования большинства рулонных материалов, остаются разнокалиберные картонные цилиндры. Рассмотрим, какую функцию они выполняют, осветим сферы их применения и подскажем, где заказать качественную продукцию.
Кратко о производстве картонных втулок
Картонные втулки (гильзы, шпули, тубусы) изготавливаются из экологически чистого материала методом спиральной навивки, зарекомендовавшего себя, как наиболее эффективный. В зависимости от длины, толщины и диаметра будущего изделия:
- применяется бумага различной плотности;
- выбирается количество слоев и определяется очередность их наложения для надлежащей прочности;
- устанавливается станина нужного диаметра;
- подбирается соответствующая клеевая основа.
Порезка изделий производится с помощью оборудования, исключающего деформацию и растрепывание мест среза.
В случае производства упаковочного материала (тубусов), добавляется этап изготовления крышек и торцевых заглушек, и их соединения с картонным цилиндром. Внутренняя поверхность упаковочных изделий дополнительно обрабатывается для обеспечения герметизации.
Сферы применения
Шпули, гильзы, втулки и тубусы находят широкое применение в следующих областях:
- намотка рубероида, линолеума, изоленты, наждачной бумаги для строительства;
- намотка тканей, нитей для шитья, пряжи, кружев, лент для легкой промышленности;
- намотка укрывных материалов (полиэтилена, спанбонда, лутрасила) для сельского хозяйства;
- тубусы для чаев, спиртных напитков, кондитерских изделий, соли и чипсов для пищевой промышленности;
- упаковка для парфюмерии, песка для декоративных животных, стиральных порошков, посуды, полиграфической продукции для химической, косметической и других непищевых сфер;
- намотка офсетной бумаги, гофрированного картона, крафтовой бумаги для типографий и производств бумажной тары;
- намотка одноразовых полотенец, туалетной бумаги, пищевой пленки, фольги, пергамента и иных товаров повседневного использования.
В зависимости от сферы применения, они несут те или иные выгоды:
- благодаря жесткой цилиндрической форме, намотанные на них изделия не подвержены деформации;
- облегчается складирование и транспортирование;
- повышается удобство использования;
- создается дополнительная защита для хрупких вещей, если использованы в качестве упаковки.
Размерный ряд
Компания «Строймаплен» наладила выпуск наиболее востребованных размеров картонных навивных гильз (шпуль), основные габариты которых:
- длина варьируется от 300 до 6000 мм;
- толщина стенки – от 2,5 до 12мм;
- внутренний диаметр изделия равен: 50, 60, 70, 76, 102, 108, 152 и 200 мм.
Перед изготовлением тщательно прорабатывается вопрос будущего использования продукции, чтобы она максимально соответствовала заданным параметрам заказчика по размерам, прочности, влагостойкости и пр.
Помимо стандартизированных размеров, по согласованию с заказчиком, возможно исполнение гильз, тубусов, шпуль и втулок с нестандартными габаритами.
Выгоды сотрудничества
Обратившись в ООО «Строймаплен», вы получите:
- качественную экологичную продукцию;
- оперативное выполнение заказов;
- разумные цены;
- широкий размерный ряд и возможность работы по индивидуальному заказу.
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