Выбираем лучшую карбоновую пленку для автомобиля

Карбоновая пленка автомобильная является подвидом традиционной виниловой пленки, которая зачастую используется при выполнении тюнинга. Все дело в том, что это волокно само по себе отличается простотой в использовании и высокой стоимостью. Однако важно понимать, что такой материал ничем не похож на натуральный карбон, кроме внешних данных. Соответственно при помощи карбоновой пленки можно отлично улучшить экстерьер автомобиля, придавая ему более уникальный и оригинальный облик.

Если говорить об углепластиковом материале, который в народе называется карбоном, он пользуется особым спросом среди автомобилистов, за счет повышенной прочности, эффективной внешности и прочего. Однако ввиду высокой стоимости, далеко не каждый владелец может себе позволить оклеить определенные части кузова натуральным материалом. Поэтому в данном случае на помощь приходит аналог, который по внешним данным схож с натуральным карбоном.

Давайте с вами выясним, какими положительными свойствами обладает карбоновая пленка для автомобиля.

В первую очередь хочется сказать, что это достаточно качественный и привлекательный материал, способный придать любому автомобилю уникальную внешность. Кроме того такая пленка представлена на рынке в различных цветовых решениях. Именно поэтому при необходимости каждый автомобилист может без проблем подобрать под окрас авто пленку нужного цвета.

Кроме этого следует отметить, что карбоновая пленка отличается особой легкостью в наклейке, ввиду того, что идеально повторяет все изгибы кузовной части. Также при необходимости она легко снимается с поверхности, не оставляя никаких следов.

Основные плюсы карбоновой пленки

Во-первых, данный материал обладает неплохой прочностью, что в свою очередь позволяет защищать лакокрасочное покрытие транспортного средства от различных механических повреждений. Во-вторых, пленка обладают маскирующим эффектом. Поэтому с ее помощью можно скрыть уже имеющиеся дефекты на кузова, включая царапины и сколы. В-третьих, карбоновая пленка не теряет своих изначальных свойств под воздействием ультрафиолета. В-четвертых, в отличие от натурального карбона, виниловая пленка отличается дсотупной стоимостью.

Разновидность карбонового полотна

Наиболее простым и распространенным считается 2Д материал, представленный в виде напечатанного изображения, имитирующего карбоновую поверхность. Кроме этого такая пленка оснащена защитным ламинированием.

3Д волокно отличается наличием рифленой поверхности, что в свою очередь делает такую пленку максимально приближенной к натуральному карбону. Она обладает трехмерной текстурой и приятной на ощупь поверхностью.