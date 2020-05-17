Культиваторы Caiman: покупка надежного оборудования через интернет

Надежные бензиновые культиваторы незаменимы в садовых работах. Это специализированная техника, которая функционирует на базе двигателей внутреннего сгорания. Функциональный бензиновый культиватор относится к группе универсального оборудования, которое применяется для рыхления почвы и экономит время перед проведением посадочных работ.

Применение культиваторов: основные направления

Вы можете выбрать и купить культиватор в специализированном интернет-магазине, если планируете облегчить ручной труд в процессе ведения работ на садовых территориях, приусадебных участках. Эта техника эксплуатируется:

для формирования борозды;

уничтожения сорняков;

окучивания растений;

вспашки грунта.

Автономные мобильные модели от известного бренда Caiman можно заказать недорого в Нижнем Новгороде. Для этого вам потребуется предварительно выбрать подходящий вариант по техническим спецификациям.

О преимуществах культиваторов Caiman

Эта спецтехника разрабатывается и изготавливается на французском заводском предприятии. Компания использует в конструкции культиваторов энергоэффективные японские моторы от брендов Subaru и Honda. Внедрение инновационных технологий при создании садового оборудования сделало известную компанию одним из мировых лидеров в производстве культиваторов. Высокое качество сборки, мощные моторы, доступная стоимость — все эти преимущества относятся к оборудованию от компании Caiman. Среди других положительных особенностей техники выделяются следующие:

удобство управления, эргономичная рукоятка;

высокопрочные фрезы, которые справляются с любой почвой;

электронная система зажигания — залог оперативного запуска системы для начала работы;

удобное колесо для транспортировки — его просто одевать и снимать при необходимости;

высокопроизводительная и надежная цепная трансмиссия;

минимальный уровень шума и вибрации, что заметно облегчает процесс для оператора.

Прочные и долговечные в эксплуатации культиваторы Caiman по низким ценам продемонстрированы в электронном каталоге интернет-магазина. Ассортимент включает модели для обработанной и целинной почвы, со складной рукояткой и сцеплением ременного типа, с цепным редуктором. Отменное качество и высокая производительность в сочетании с умеренными расценками — залог успешной покупки бензиновых культиваторов в нескольких экземплярах.