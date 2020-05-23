Оформление допуска СРО строителей в Самаре

«АльфаКонсалтинг» оказывает широкий спектр консалтинговых услуг в Самаре. Штат компании укомплектован опытными специалистами: юристами, экспертами в области строительства, пожарной безопасности и иных сферах деятельности.

Одно из основных направлений работы – оформление допуска СРО строителей в Самаре в течение 24 часов. Услуга предоставляется «под ключ», с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации и внесением организации в реестр Ростехнадзора. Гарантия качества услуги обеспечивается страховкой на сумму 1,4 млн. рублей.

Что такое СРО строителей

СРО (саморегулируемая организация) — вид некоммерческого партнерства, объединяющего несколько организаций, осуществляющих свою деятельность в определенной профессиональной сфере. Соответственно, СРО строителей представляет собой вид некоммерческой организации (объединения), в состав которой входят ООО и индивидуальные предприниматели, занимающиеся строительно-архитектурной деятельностью. Членство в данном объединении позволяет компаниям заключать договора общей стоимостью свыше 3 млн. рублей, а также оказывать услуги, перечень которых установлен Минрегионразвития РФ.

В соответствии с требованиями ФЗ № 372 объединение строительных предприятий и организаций в СРО осуществляется строго по географическому признаку. 01.07.2017 г. ФЗ № 372 дополнен новыми положениями, которые предусматривают, что компаниям-членам СРО и тем, кто намеревается вступить в объединение, необходимо иметь в штате 2-х и более специалистов, уже состоящих в НРС (Национальном реестре специалистов).

Преимущества членства в организации

Получение статуса члена СРО строителей обеспечивает организациям и учреждениям, занимающимся строительно-архитектурной деятельностью следующие возможности:

более эффективно и на высоком профессиональном уровне решать возникающие правовые вопросы;

определять застройщиков, которые работают в соответствии с установленными государственными регламентами и нормативами ГОСТ-Р;

увеличить гарантии по качеству выполняемых работ;

снизить риски недобросовестных действий чиновников.

Как показывает практика, сегодня не вступать в СРО строителей могут только небольшие компании, занимающиеся строительством объектов для физических лиц. Если же речь идет о расширении бизнеса или желании предпринимателей заявить о себе, то вступление в СРО выглядит более чем предпочтительным.

Вступаем в СРО с «АльфаКонсалтинг»

Сотрудничество с «АльфаКонсалтинг» позволит стать членом СРО строителей в Самаре всего за несколько часов. Самостоятельное прохождение данной процедуры занимает не менее нескольких дней. Причиной такой разбежки в сроках является то, что в компании имеется реестр проверенных и надежных в финансовом и репутационном отношениях организаций, которые в полной мере отвечают требованиям компаний-заказчиков.

После подбора организации осуществляется проверка на соответствие её требованиям компании-соискателя по наличию материальной базы, сотрудников требуемой квалификации и пр.

При успешном завершении всех проверок соответствия требованиям организация-соискатель предоставляет представителям СРО необходимые документы. При положительном результате проверки документации заявитель оплачивает взнос и дожидается решения Совета о его принятии в объединение.

Для вступления в СРО строителей в Самаре в АльфаКонсалтинг необходимо предоставить:

заявление по установленной форме;

сведения о специалистах, имеющих квалификацию, удовлетворяющую требованиям Градостроительного кодекса РФ;

документы о квалификации персонала компании;

сведения о намерениях компании участвовать в подрядных строительных проектах;

информацию о парке строительной техники, необходимой для качественного выполнения работ.

Стоимость услуги по оформлению допуска в СРО строителей в Самаре складывается из платежей в компенсационный фонд и НРС. Помощь персонального менеджера, консультации и проверка документации предоставляются бесплатно.