Коммунальная техника завода «Коммаш»: лучшие решения для поддержания чистоты и порядка на улицах города

Первые образцы транспортных средств сошли с конвейера Арзамасского завода коммунального машиностроения в 1934 году. За 80 с лишним лет успешной работы в условиях военного времени, периода существования СССР и нового тысячелетия предприятие сумело стать ведущим производителем коммунального оборудования различного назначения на пространстве СНГ. Выпуск более трехсот единиц машин и механизмов для повседневной работы городских служб по очистке улиц и уборке мусора — лучшее подтверждение высокой квалификации штата специалистов завода и их готовности совершенствовать свою работу с учетом текущих потребностей и задач коммунальных служб.

Ассортимент оборудования завода «Коммаш»

Рост населения современных городов ставит перед коммунальщиками новые, более сложные задачи. Сбор и вывоз бытовых отходов, очистка улиц от снега и грязи, транспортировка строительного мусора, уход за зелеными насаждениями и удаление сточных вод подразумевают применение специализированной коммунальной техники с высокими показателями мощности и производительности. Поэтому завод «Коммаш» ориентируется на выпуск наиболее востребованных и функциональных образцов транспортных средств. Сегодня в каталоге компании представлены мусоровозы различной вместимости, вакуумные и каналопромывочные машины, илососное оборудование, а также — комбинированная техника, способная выполнять несколько задач по очистке и уборке городских улиц.

Основные преимущества машин «Коммаш»

По праву считаясь лидером среди производителей коммунальной техники, завод «Коммаш» уделяет особое внимание качеству и безопасности выпускаемых машин и оборудования. В числе наиболее выдающихся достижений стоит обязательно отметить:

сочетание передовых и традиционных технологий машиностроения с собственными разработками, доведенными до совершенства штатом ведущих инженеров;

выдающиеся показатели функциональности и эргономичности, позволяющие технике «Коммаш» успешно конкурировать с лучшими образцами машин зарубежных производителей;

поддержание доступных цен на коммунальную технику, уровень которых приемлем даже для небольших предприятий с ограниченным бюджетом;

ориентированность производства на текущие потребности российского рынка;

широкий ассортимент оборудования, рассчитанный на решение любых проблем в процессе поддержания чистоты и порядка на городских улицах.

Выбор в пользу машин завода «Коммаш» — неизменная гарантия безопасности, удобства и производительности, подтвержденная опытом тысяч коммунальных предприятий.