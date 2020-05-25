Замена масла в АКПП – что будет, если не делать?

Слухи о том, что замена масла в АКПП не нужна, пошли еще с давних пор, когда на машинах стояли примитивные коробки. Те узлы, будучи примитивными, весьма прочными и выносливыми, не боялись ни огня с водой, ни медных труб, образно говоря. Но сегодня экспериментально доказано, что замена масла в АКПП нужна. Автоматизированные трансмиссии стали другими, поэтому эксплуатационные требования к ним ужесточились. Давайте посмотрим, что бывает с коробками, где масло периодически меняется, а где – нет.

АКПП – очень дорогостоящий высокотехнологичный и конструктивно сложный узел. Обращаться с ним надо правильно, осознавая всю полноту картины последствий ужасной эксплуатации. Давайте посмотрим, какие болезненные симптомы проявляет коробка-автомат, если замена масла в АКПП с фильтрами и промывкой игнорируется владельцем:

1. В ходе работы регистрируются толчки, «пинки», возникает биение, передачи переключаются с рывками.

2. Транспортное средство частично утрачивает свои динамические характеристики, но топлива при этом расходует больше.

3. Падает уровень трансмиссионного масла – оно может вытекать через сальники и соединения.

4. Трансмиссия все чаще переходит в аварийный рабочий режим.

5. Под нагрузкой появляются вибрации, слышатся посторонние звуки, такое состояние «автомата» может расцениваться как смертельное.

Если своевременное обслуживание не производится, масло в АКПП теряет важные качества, переставая хорошо смазывать, охлаждать и всячески защищать коробку. Внутри накапливается много продуктов износа и различных отложений. Новое масло позволяет надолго сохранить коробку в полностью работоспособном состоянии. Так что давайте перечислим плюсы полной замены масла в АКПП:

1. Все загрязнения удаляются.

2. Переключение передач становится правильным и эффективным.

3. Трансмиссия вновь обретет защиту от преждевременного износа и неисправностей.

В итоге снизится и ваша финансовая нагрузка. Автомат будет спокойно работать, вы будете спокойно ездить, не тратя лишние деньги на ремонт. Главное – выбрать СТО с грамотными мастерами, для которых полная замена масла в АКПП является рутинной задачей.

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