Кредитование малого бизнеса: 4 доступных источника

Перед тем, как открыть РКО для ИП, нужно хорошо изучить ситуацию в выбранном для обслуживания банке, ведь малый бизнес очень непопулярен у банков и всех организаций, занимающихся кредитованием. И все дело в том, что в большинстве случаев этот бизнес в течение максимум двух лет закрывается, а его собственники не могут предъявить сколько-нибудь заметного полученного дохода. При этом, если и выдаются кредиты, то только под качественный залог, который еще и будет сильно недооценен, что очень ударит по кошельку заемщика. Так что лучше попытаться найти другие источники, которые выдадут деньги и с большей вероятностью, и с меньшими затратами.

4 альтернативных источника кредитования ИП и малого бизнеса

1. Подавляющем большинстве случаев есть смысл использовать для кредитования малого бизнеса близких или друзей, у которых есть необходимые суммы. Только в отличие от банковского кредитования и других его форм, сразу договариваться о двух очень важным для доверия и сохранения отношений вещах. В первую очередь, нужно предложить что-то за риск. Это может быть залог достаточно ценного предмета, машины, дачи, еще каких-то активов. Этот залог должен быть оформлен нотариально, чтобы кредитор был твердо уверен, что его денежные интересы будут защищены. Однако, учитывая близкие отношения, можно и нужно просить более легкие условия кредитования. Следует рассчитывать на то, что бизнес прогорит, и все деньги на нем будут утрачены. В таком случае вернуть долг сразу и быстро никак не получится, поэтому и договариваться нужно на длительное время и с максимально комфортными условиями возвращения средств.

2. Еще один хороший источник может быть использован, если проект бизнеса связан с компьютерной или коммуникационной сферой, небольшими инновациями и технологиями. Сейчас такие бизнесы принято называть стартапами. Их легко и с удовольствием финансируют «ангелы» — состоятельные люди, готовые вкладываться в продвинутые современные проекты ради того, чтобы получить невероятную прибыль в том случае, если даже только один из этих проектов «выстрелит». Самая сложная часть такого кредитования – найти выход на такого человека и представить ему свой бизнес адекватным образом.

3. Легко обеспечивается кредитование, если у заемщика чистая кредитная история, и он может взять банковские кредиты потребительского типа, не называя причину из получения. Также он может использовать кредитные карты у разных банков для того, чтобы финансировать текущие потребности своей небольшой компании. Однако следует помнить, что в данном случае возвращать придется банку, и это может быть далеко не так легко, как кажется.

4. Хороший метод современной добычи средств – это краудфандинг, то есть собирание средств в Сети, через специальные ресурсы. Но это возможно в том случае, если бизнес связан с какой-то выгодой, которую можно обеспечить подписчикам, которые вложат в него свои деньги.

Источник: https://mfo-lk.ru/