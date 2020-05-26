7 золотых рекомендаций заёмщикам

Чтобы не испортить себе кредитную историю, заёмщикам необходимо выполнять все условия кредитования. Однако не все знают нюансы кредитования. Так, заёмщикам нужно придерживаться следующих советов.

7 советов заемщикам

1. Много — не всегда хорошо. Некоторые люди пользуются сразу несколькими кредитками. Ведь банк может регулярно предлагать выгодные условия кредитования, что очень тяжело проигнорировать. В результате у человека оказывается около 5 или 6 кредиток. При таком количестве может возникнуть проблема с контролем объема денежных средств на всех кредитных картах. Во избежание этого, лучше пользоваться одной или двумя картами.

2. Большой лимит не выгоден. Конечно огромный лимит по карте привлекает. Можно в любое время купить все, что захочется. Однако и возвращать придется также много. Покупку можно сделать за один день, а возврат денег будет длиться несколько месяцев. Если же с оплатой возникнут проблемы, то скорее всего клиент испортит себе кредитную историю. В результате этого, взять микрозайм снова будет очень тяжело.

3. Планирование является обязательным. Чтобы трата кредитных средств была обоснованной, все покупки необходимо обдумывать и планировать. От эмоций в таком случае стоит отказаться. Товар в торговых центрах зачастую расположен так, чтобв спровоцировать клиента на покупку. Однако перед тем, как что-то приобретать, необходимо тщательно подумать о полезности данного предмета.

4. Иногда платиск, а иногда наличные. Использовать пластиковую карту очень удобно. Однако при совершении крупных покупок лучше пользоваться наличными средствами. В таком случае сохранятся заемные средства.

5. Одна голова хорошо, а две лучше. Перед совершением крупной покупки можно посоветоваться с другом или второй половинкой о целесообразности конкретной вещи. Возможно другой человек оградит от покупки, убедив в ее бесполезности.

6. Научиться говорить «нет». Это необходимо научиться заёмщику. Конечно, банк выдаст кредит и будет очень рад новому клиенту. Однако последнему нужно будет возвращать не только полученные деньги, но ещё и проценты за их использование. Перед заключением кредитного договора стоит ознакомиться со всеми условиями кредитования. Возможно лучше будет отказаться от таких банковских услуг.

7. Приучить себя к дисциплине. Заёмщику рекомендуется после получения кредитных средств не расслабляться. Даже если банк предоставил беспроцентный период. Во избежание большой задолженности и появления плохой кредитной истории, нужно вовремя выполнять свои обязательства. В противном случае заёмщик может сильно просрочить выплаты и возвращать долги всю оставшуюся жизнь.

Источник: https://microzaim-online.ru