3 млн рублей остались не востребованы победителями российских лотерей

Для многих игроков участие в лотереях это своего рода развлечение, а выигрыш является отличным бонусом. Поэтому не удивительно, что порой участники забывают проверить свои билеты, либо забрать выигрыш. Так лотерейные операторы России подсчитали сумму призов, которые остались невостребованными, а их накопилось ни много ни мало 2,7 млрд рублей. Сумма просто нереальная. Почему так происходит?

Такая сумма вовсе не значит, что участники оставляют свои огромные призы операторам лотерей, все намного проще. Как гласит пословица «с миру по нитке — голому рубашка», именно по этой схеме из мелких невостребованных призов собираются баснословные суммы.

Согласно закону «О лотереях» все призы, которые победители по будь-каким причинам оставили операторам, хранятся там в течение трех с половиной лет. Учитывая количество лотерей и людей, участвующих в них, мелкие призы до 150 рублей довольно быстро превращаются в миллионы. Так в 2017 году количество невостребованных призов собралось на 512 миллионов рублей, в 2018 году — чуть больше 1 млрд рублей, а за прошлый год накопилось 2 миллиарда.

Чаще всего забывают забрать свои выигрыши участники лотереи «бинго». Но рекордсменами по забытым призам считается Русское лото, которое уверенно держит свои позиции. Согласно ежегодному отчету от мая 2020 год, накопившаяся сумма только в этой лотерее уже составила 1,5 миллиарда рублей, что на 400 млн рублей больше, чем за 2019 год, и составляет 56,7 процента от всего объема.

В каждом тираже есть победители, которые либо забыли проверить билет, либо осознанно не идут получать выигрыш, когда размеры его составляют например 100 рублей, только на дорогу они потратят больше чем размер приза. Особенно много невостребованных лотерейных выигрышей в Новогодних розыгрышах. Заманчивые рекламы с миллиардными призами привлекают даже тех людей, которые никогда не играли в лотереи. Только вот на самом деле все эти обещанные миллиарды распределяются на призовые категории, и делятся между всеми участниками так, что порой сумма выигрыша равна стоимости одного билета. Естественно желающих забрать такую мелочь, да еще и в праздники, очень мало.

Так в новогоднем розыгрыше Русского лото от 1 января 2018 года 2 831 220 призовых билетов из 42,5 млн остались невостребованными. Сумма выигрыша составила рекордные 299 миллионов рублей. Еще примеры таких розыгрышей-рекордсменов:

тираж № 1264 от 1 января 2019 — 164,5 млн рублей.

тираж № 1160 от 31 декабря 2016 — 65,9 млн рублей

тираж № 1274 от 10 марта 2019 — 46,3 млн рублей

тираж № 1222 от 11 марта 2018 — 40,4 млн рублей

тираж № 1272 от 24 февраля 2019 — 32,1 млн рублей

Общtе количество невостребованных билетов, только за эти пять тиражей составило 2 221 710, что еще раз доказывает, что участники не торопятся забирать мелкие призы, а тем более в праздничные дни.

Следом за Русским лото в списке самых невостребованных выигрышей занимает «Жилищная лотерея», хоть и не может похвастаться настолько большими суммами, но все же на данный момент она составлет 574,8 миллиона рублей. И, как и с предыдущей лотереей, большая часть призов остается у операторов чаще в праздничные дни.

Так 1 января 2018 года было 273 560 невостребованных билетов на сумму 40 млн, за ним следует новогодние розыгрыши 2019 и 2017 годов с 26,3 млн и 24,9 млн соответственно.

Также «Жилищная лотерея» имеет и крупный невостребованный приз суммой чуть больше 18 млн рублей, которые на протяжении 3,5 лет ждали своего победителя, но в итоге были зачислены в бюджет страны.

Среди других лотерей числятся «Золотая подкова» с суммой невостребованных призов в размере 187,7 миллиона рублей и «Гослото 4 из 20» — 133,4 млн.

За три года всех забытых призов накопилось на 2,7 миллиарда рублей и возможно эта сумма сможет пересечь рубеж в 3 млрд. Только вот через пол года часть этих денег начнет переходить в казну РФ, так как храниться у оператора они могут только 3,5 года.

Такой сюжет очень даже подходит лотерейным операторам и стимулирует рост маленьких выигрышей. Так как чаще всего мелкие выигрыши тратятся игроками на приобретение нового билета, что несомненно на пользу оператору.

Если участник приобрел билет допустим за 100 рублей и их же получил в виде выигрыша, а затем опять купил билет и проиграл, то в итоге остается в проигрыше, тогда как операторы рекламируют двух победителей, которые выиграли 200 рублей. И количество таких якобы выигравших в лотерею увеличивается с увеличением призов по 100 рублей.

Поэтому, услышав о том, что в розыгрыше лотереи было миллион победителей, которые выиграли миллиарды, можно смело поделить сумму выигрыша на количество участников, и получим реальный выигрыш в игре, который значительно отличается от обещанного операторами.