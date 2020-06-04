Страховка осаго онлайн — рассчитать стоимость на e‑posluga.com.ua

Страховка осаго онлайн — обязательный документ, который предусматривает гарантийную выплату компенсации при возникновении дтп. Страховой полис можно иметь при себе в электронном и печатном варианте. Онлайн-портал еПослуга предлагает заказать различные виды документов, не выходя из дома, оформить, оплатить и получить на свой имейл за короткий срок.

Каким документом утвержден е-полис осаго?

Осаго полис онлайн имеет такую же юридическую силу, как и печатный документ. Для получения страхового договора необходимо заполнить заявку на сайте e-posluga.com.ua и к ней добавить сканкопии водительского удостоверения или паспорта автовладельца, идентификационного кода, технического паспорта авто. Внедрение электронного страхового полиса утверждено распоряжением № 3631 от 31.08.2017 Национальной комиссии.

Рассчитать стоимость осаго онлайн можно в любое удобное время, цена документа варьируется от технических параметров автомобиля, места регистрации, а также наличия льгот у владельца. Готовый страховой документ после оплаты отправляется вам на имейл через 5 минут. Проверить его подлинность также можно после получения на сайте МТСБУ.

Как я смогу предъявить полиции страховой полис ОСАГО, если он оформлен онлайн и у меня его нет в бумажном виде? Страховка осаго онлайн имеет такую же юридическую силу, как и любой другой документ в печатном виде. Он не нуждается в бумажном варианте, его легко хранить на любом цифровом носителе. Так как страховой договор официально разрешен на территории Украины в электронном виде, его можно смело предъявлять полиции по необходимости. Подлинность е-полиса проверяется по его регистрационному коду, а также государственному номеру авто.

Что будет, если страховой полис не оформлен и меня остановила полиция? И могут ли они меня остановить? Водитель обязуется иметь при себе автогражданку, так как наличие документа требуется на законодательном уровне. Предъявлять полиции страховку необходимо только в двух случаях:

если оформляют протокол дтп;

если водитель нарушил ПДД, и по факту нарушения полицией составляется протокол.

Во время плановых проверок предъявление страхового полиса сотрудникам полиции не требуется. Во избежание неприятностей за рулем без страховки, рекомендуем узнать стоимость страхового договора в онлайн калькулятор осаго.

С какими страховыми компаниями Вы работаете по оформлению страховых полисов осаго? Компания еПослуга работает с лучшими страховыми фирмами Украины, которые предоставляют услуги выдачи полисов качественно и быстро. Онлайн-сервис оформляет страховой продукт на любой вид ТС.

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