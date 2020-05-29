Гидравлическая рулевая рейка. Причины поломок, особенности ремонта и как его избежать

Многим знаком этот неприятный стук от передней оси, вибрация на руле, пятна в месте подтекания рулевой рейки, отсутствие усилия на руле, плохое возвращение руля в центральное положение и т.д. Все это является признаками неисправности рулевой рейки. Они говорят о том, что необходим и покупка зачастую не дешевых автозапчастей. Не лишним будет обратиться к специалистам в этой области на этом сайте.

Причины поломок, и как выполнять ремонт рулевой рейки

Нарушение целостности пыльников системы

Эту неисправность трагической не назовешь. Но есть все запустить, то это чревато очень серьезными последствиями. В систему попадают посторонние вещества, влага и т.д., что приводит к выходу из строя ее элементов.

Хомуты, обтягивающие пыльник рулевой рейки

Они должны быть металлическими, а не пластиковыми, которые не имеют достаточной силы обжима, что приводит к попаданию влаги внутрь. В случае соскока хомута, его нужно установить на место, либо заменить, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги и различного загрязнений.

Деформация вала рейки

Чтобы рейка прослужила долго и во избежание покупки дорогостоящих автозапчастей и ремонта, проезжать любые неровности, следует с минимальной скоростью, т.к. рулевая рейка боится ударов. Из-за них вал может погнуться, и тогда покупки новой рулевой рейки не избежать.

Очень часто в таких случаях имеет место также и повреждение корпуса рейки. Он тоже может погнуться в случае, если проезжать препятствия на больших скоростях.

Что касается ремонта в этом случае, то выполнить его довольно сложно. Целесообразно подумать о покупке новой рейки, чем пытаться отремонтировать деформированную.

Течь сальников гидроусилителя руля

Не рекомендуется выкручивать руль до упора, в самые крайние положения, если выкрутили, немного попустите, это нужно сделать для того чтобы не создавать в системе гидроусилителя руля повышенного давления, ведь со временем это может привести к течи сальников.

Замена данных элементов весьма трудоемкий процесс. Требуется сливать жидкость из системы ГУРа и выполнять сложные ремонтные процедуры.

Изношенность сухаря рулевой рейки

Данная неисправность сегодня встречается на многих авто (исключение — некоторые японские машины, например, Хонда (Honda), или немецкие). Наиболее часто такая поломка встречается в машинах, где сухарь изготовлен из пластмассы. С течением времени он изнашивается, в результате чего появляется люфт в вертикальной плоскости.

Люфт сопровождается стуками. В таких случаях исправить положение поможет только замена сухаря. Некоторые автолюбители утверждают, что в таком случае можно обойтись подтягиванием сухаря. Но это не верно. Ни к чему, кроме как к перетяжке, и как следствие, к увеличению усилия на валу не приводит.

Довольно часто изнашивается картер сухаря. В этом случае никакие подтяжки и регулировки тоже не помогут. Необходимо производить ремонт рулевой рейки.

Изношен центральный зуб вала рулевой рейки

Стоит отметить, что износ центрального вала — это наиболее распространенная поломка. В этом случае ремонт рулевых реек заключается в замене вала целиком. Осуществлять восстановление зуба нецелесообразно, так как это весьма дорогостоящая и трудоемкая процедура.

После выполнения ремонта рулевой рейки она в обязательном порядке должна проходить процедуру проверки на специализированном стенде. Используя его показания, обеспечивается возможность устранения отклонений в работе рейки от заданных значений и регулировка данного элемента.

Стоит помнить, что практически любой вид ремонта рассматриваемого элемента требует его демонтажа с автомобиля. В зависимости от модели и марки машины эта процедура может иметь свои особенности. Где-то тона выполняется довольно просто, а где-то для того чтобы снять рулевую рейку для ремонта, нужно разобрать пол передка машины и вывесить двигатель.

Поэтому, прежде чем приступать к данной процедуре, необходимо тщательно изучить все особенности монтажа и демонтажа рулевой рейки именно на вашем авто.