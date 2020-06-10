Как беспроигрышно порадовать любимого человека?

Цветы — неотъемлемый атрибут торжественных мероприятий и повседневной жизни. С помощью букета вы можете признаться в любви, выявить уважение к сотруднику или просто подарить радость близкому человеку. Однако существует множество розничных точек и ларьков, после покупки цветов в которых – те вянут спустя сутки из-за неправильного ухода или из-за того, что покупателю предлагают изначально вянущие бутоны.
В нашем салоне «Охапка» заказывайте цветы по доступной цене для любого события — дня рождения, свадьбы, профессионального праздника. Наши флористы вкладывают в создание цветочных композиций всю душу, поэтому каждый покупатель получает оригинальный букет.
Как определиться, какой именно букет мне нужен?
Ищите букет на подарок? Ознакомьтесь с шикарным ассортиментом, представленным в нашем цветочном салоне. При этом вы сможете выбрать подарок под нужный бюджет: у нас есть как букеты цветов до 1500 руб., так и роскошные композиции премиум и VIP-класса.
Выбирайте оригинальные композиции из невероятно красивых цветов от наших профессиональных флористов. У нас представлен огромный ассортимент свежих букетов и комнатных растений в Самаре. «Охапка» заботится об уникальности своей продукции и постоянно обновляет ассортимент цветов, среди которых сейчас особенным спросом пользуются:
- Розы и пионовидные розы;
- Хризантемы;
- Тюльпаны;
- Ирисы;
- Лилии;
- Гортензии.
Кроме того, мы не просто вручим вам букет, но и позаботимся о грамотном «сопровождении».
Для своих клиентов мы осуществляем услуги:
- Составление букетов;
- Консультации по уходу за живыми цветами;
- Возможность купить в дополнение сладкий презент, вложить в цветы открытку с личной подписью или мягкую игрушку;
- Курьерская доставка по городу в удобное для клиента время даже в отдаленные районы Самары.
Как быть, если я хочу сделать небанальный подарок при помощи цветов?
Мы соберем букеты на любой вкус — классические, романтичные или с добавлением экзотических цветов. Наши композиции никого не оставят равнодушным, с их помощью вы поднимите настроение близким людям и сделаете много крутых снимков на память.
Если вы желаете купить экзотические цветы, которых нет в наличии — мы привезём их под заказ. С полным перечнем наименований можете ознакомиться на страницах каталога интернет-магазина: https://ohapka63.ru/
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