Как беспроигрышно порадовать любимого человека?

Цветы — неотъемлемый атрибут торжественных мероприятий и повседневной жизни. С помощью букета вы можете признаться в любви, выявить уважение к сотруднику или просто подарить радость близкому человеку. Однако существует множество розничных точек и ларьков, после покупки цветов в которых – те вянут спустя сутки из-за неправильного ухода или из-за того, что покупателю предлагают изначально вянущие бутоны.

В нашем салоне «Охапка» заказывайте цветы по доступной цене для любого события — дня рождения, свадьбы, профессионального праздника. Наши флористы вкладывают в создание цветочных композиций всю душу, поэтому каждый покупатель получает оригинальный букет.

Как определиться, какой именно букет мне нужен?

Ищите букет на подарок? Ознакомьтесь с шикарным ассортиментом, представленным в нашем цветочном салоне. При этом вы сможете выбрать подарок под нужный бюджет: у нас есть как букеты цветов до 1500 руб., так и роскошные композиции премиум и VIP-класса.

Выбирайте оригинальные композиции из невероятно красивых цветов от наших профессиональных флористов. У нас представлен огромный ассортимент свежих букетов и комнатных растений в Самаре. «Охапка» заботится об уникальности своей продукции и постоянно обновляет ассортимент цветов, среди которых сейчас особенным спросом пользуются:

Розы и пионовидные розы;

Хризантемы;

Тюльпаны;

Ирисы;

Лилии;

Гортензии.

Кроме того, мы не просто вручим вам букет, но и позаботимся о грамотном «сопровождении».

Для своих клиентов мы осуществляем услуги:

Составление букетов;

Консультации по уходу за живыми цветами;

Возможность купить в дополнение сладкий презент, вложить в цветы открытку с личной подписью или мягкую игрушку;

Курьерская доставка по городу в удобное для клиента время даже в отдаленные районы Самары.

Как быть, если я хочу сделать небанальный подарок при помощи цветов?

Мы соберем букеты на любой вкус — классические, романтичные или с добавлением экзотических цветов. Наши композиции никого не оставят равнодушным, с их помощью вы поднимите настроение близким людям и сделаете много крутых снимков на память.

Если вы желаете купить экзотические цветы, которых нет в наличии — мы привезём их под заказ. С полным перечнем наименований можете ознакомиться на страницах каталога интернет-магазина: https://ohapka63.ru/

Закажите цветы от салона «Охапка» в Самаре прямо сейчас!