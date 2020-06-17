Обслуживание медицинского оборудования

Оказание ремонтных работ по обслуживанию медицинской техники

В настоящее время частные клиники и государственные медицинские учреждения оснащены современным специализированным оборудованием. Прежде все, это позволяет не только быстро и четко поставить диагноз пациентам, но и назначить/провести лечебный курс. Однако, как и любое другое оборудование, медицинское может прийти в негодность либо от времени, либо от неправильного использования. Закупка нового – дорогостоящая вещь, поэтому проведение ремонта обойдется дешевле, а медицинское учреждение не потеряет клиентов просто из-за того, что нет рабочего оборудования.

Кто занимается ремонтными работами такой аппаратуры?

ТомМедСервис – это компания, которая обеспечит Вас качеством выполненной работы, ведь ее специализация заключается в ремонтных работах томографов МРТ и КТ. Эта техника охватывает разные области медицины, поэтому их ремонт лежит в приоритете. Данные услуги организация оказывает по всей стране.

Для того, чтобы прибегнуть к указанному выше сервису, достаточно на официальном сайте оставить заявку или же лично переговорить с менеджером по указанным контактам. Высококвалифицированные сотрудники работают не только в Москве, но и в таких городах как Санкт-Петербург, Уфа и другие. Они обучались на предприятиях по изготовлению этих самых аппаратов. Поэтому оперативная и качественная работа по заявке будет обеспечена. Кроме того, на месте будет осуществлена диагностика оборудования. Стоит отметить, что ТомМедСервис работает круглосуточно, поэтому быстрое предоставление специалистов гарантировано.

Вы можете не волноваться из-за простоя оборудования, так как на складе компании есть все необходимые запасные части для томографов.

О качестве выполняемой работы говорит еще и тот факт, что в сторону работы ТомМедСервис не было ни одного плохого отзыва от заказчиков.

Для того, чтобы сэкономить бюджет, есть возможность принять участие в программе обслуживания. Она предусматривает работу сервиса сроком на 4 года.

К сильным сторонам компании относится сертифицированная продукция( запасные части), а обслуживание медицинского оборудования сопровождается гарантийной и постгарантийной характеристикой.

Говоря о преимуществах, мы должны и упомянуть следующие пункты:

Полный пакет обслуживания;

Демонтаж и монтаж медицинской техники;

Быстрая реакция на аварийные ситуации( выезд специалиста);

Цены «по карману»;

Гарантийное оборудование;

Наличие высококвалифицированных инженеров, обученных в Германии;

Кроме того, если Вы хотите самостоятельно сделать запрос на запчасти, то такая возможность имеется. Достаточно выбрать модель, которая у вас в арсенале и оставить заявку. После выполненных действий менеджер свяжется с заказчиком и удостовериться в необходимой информации( количество запасных частей, срок доставки и так далее).