Тренды в дизайне полиграфии 2020

В полиграфическом дизайне ежегодно появляются новые тренды, которые позволяют сделать рекламу более эффективной и запоминающейся. В 2020 году в тренде «живые фотографии», плоский и полуплоский дизайн, скетчинг, насыщенные цвета, эмоциональный контент, типографика, эксклюзивные иллюстрации и т.д.

«Живые фотографии»

Стоковые фото уже давно не в моде. Они абсолютно неинтересны потребителям. Сегодня на первом место стоит эксклюзивность и индивидуальность. Поэтому стоит потратить небольшую сумму и использовать услуги дизайнера, который в Фотошопе и других графических программах создаст качественное «живое» фото продвигаемой продукции.

Плоский и полуплоский дизайн

Этот тренд хорошо известен веб-дизайнерам. Сегодня его эффективно используют и в полиграфическом дизайне. Он отличается легкостью и современностью. Благодаря таким качествам, данный вариант дизайна хорошо воспринимается целевой аудиторией.

Скетчинг

Скетчинг делает полиграфический дизайн более современным и уникальным. Эта техника не предполагает соблюдения точности линий. Напротив, философия скетчинга заключается в использовании грубых штрихов, которые делают картинку максимально естественной.

Насыщенные цвета

В 2020 году оттенком года по версии института цвета Pantone стал ультрафиолет. Сегодня этот оттенок популярен не только в полиграфии, но также в фэшн-индустрии и рекламе. Этот оттенок можно охарактеризовать одним словом – «сила». Уверенный и поднимающий настроение цвет привлекает особое внимание.

Эмоциональный контент

Чтобы рассказать историю, необязательно использовать текстовый контент. Куда более ярче и интереснее эту историю расскажут картинки. Причем важно, чтобы это была не просто история о товаре, а полноценный сюжет, который вызовет у потенциального потребителя определенные эмоции.

Типографика

Для создания усиленного визуального эффекта в 2020 году принято использовать типографику. Она способствует привлечению внимания целевой аудитории. Для разнообразия дизайна возможно применение ярких цветов и необычных сочетаний.

Эксклюзивность

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, в 2020 году стоит отказаться от штампов. Стоковые картинки уже не привлекают внимание. К тому же они не позволяют учитывать специфику целевой аудитории. А вот эксклюзивные иллюстрации способствуют подчеркиванию плюсов рекламируемого товара.

В заключение остается добавить, что сегодня в тренде «воздушные» пространства, делающие дизайн легким и неперегруженным, и минимализм, который является синонимом простоты, ясности и четкости.