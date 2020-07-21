Туристическая Румыния

Вы увлеченный путешественник и собираетесь посетить Румынию? Мы предлагаем ознакомиться с самыми значительными местами. Это уникальные природные и рукотворные памятники истории, этноса и культуры, внесенные в список наследия ЮНЕСКО, которые стоит обязательно посмотреть. Кстати говоря, множество туристов советуют (например, здесь https://www.rsd.in.ua/topic/5156-кто-был-клиентом-trust-group-напишите-отзывы-и-любую-инфо/) сделать себе паспорт одной из стран ЕС, чтобы путешествовать реально без границ.

Уникальные природные парки и заповедники

Лунный ландшафт грязевых вулканов – потрясающее зрелище, которое можно наблюдать возле города Берка, в деревушке Бузау. Особенный микроклимат, созданный природой, дал возможность произрастать множествам уникальных растений. Теперь здесь геологический и ботанический заповедник. Здесь же в Бузау можно посетить место, где подземный огонь Лопатари выходит на поверхность. Полуметровые пламенные языки завораживают и не могут оставить равнодушным. Субтропический северный Летейский лес в дельте Дуная удивит завораживающими пейзажами, свободным выгулом диких животных и растениями, которые встречаются только здесь. Южные Карпаты, парк Бучеги. Здесь находится близнец египетского Сфинкса, но в отличие от него, он создан природой. Это ветровая эрозия превратила мегалит в знаменитый памятник. Яма Ругиноаса — уникальный природный заповедник Апусени, где встретишься с марсианским пейзажем, ручьями, вековыми соснами и дубами. Лесная железная дорога, проходящая среди живописных, нетронутых человеческой деятельности пейзажей из Вишеу-де-Сус в Моканиту подарит массу приятных впечатлений. Дунайская дельта – 23 экосистемы, где живут 300 видов пернатых и более 150 видов пресноводных рыб. Плавучие тростниковые островки, песчаные отмели, мрачные болота и множество других необыкновенных мест нетронутой природы.

История и вера

История Румынии – прекрасные замки, легенды и поверья, которые можно увидеть воочию, посетив замки, города, места поселения пращуров румын, даков.

Все знают, что в Трансильвании, жил некогда граф Цепеш, знаменитый Дракула. Его замок Бран и сегодня привлекает множество посетителей, заинтересованных «ужастиками» Стокера. Гордый и величавый, построенный более 600 лет тому назад, подтверждение реальности, жившего некогда человека, наводящего ужас на людей своей жестокостью и непримиримостью.

Замок Пелеш – королевская резиденция, расположен в Карпатах. Он впечатляет красотой и строгостью архитектуры, гармонией стиля и искусностью всех элементов. Но не только сам он интересен. Теперь внутри музей, где собраны уникальные экспозиции, рассказывающие об истории Румынии и странах мира.

Церковь в Бертане. Это настоящая крепость, которая может сдерживать османов, стремящихся покорить Румынию. Готический стиль, фортификационные укрепления и живописные картины природы слились в единую композицию, рассказывающую об истории края.

Хотите побывать в средневековье? Замок Хуньяд (Корвин) ждет своих посетителей. Это настоящая неприступная крепость с деревянным мостом, возлежащим на внушительных опорах. Строение замечательно сохранилось, чтобы желающие могли совершить путешествие в прошлое.

Крепость даков на вершине горного плато, Сармизегетуза Регия, расскажет путешественникам, как жили пращуры румын. Это элементы крепости, жилого квартала, площади веры. Посетив это место наполняешься духом древности и умениями даков.

Церкви Марамуреш – памятники деревянного зодчества Южной Буковины. Их посещение даст представление о силе веры, которая живет в сердцах румын.

Кладбище Сапанта – некрополь, который больше не увидишь нигде. Веселое и приветливое место с разноцветными крестами и смешными эпитафиями. Здесь точно не будешь задумываться о смысле жизни.

Дела рук человеческих

Румыния – европейская страна, сбросившая с себя коммунистическое иго, сегодня стремительно развивается, но и оставляет памятки, свидетельствующие о недавнем прошлом и настоящем.

Побывайте в Сибиу на площади Маре, посмотрите на здание румынского парламента и просто погуляйте по улицам Бухареста. Строгость и вычурность сооружений, средневековые улочки, вкусные кофейни и приветливые румыны. Все это ждет вас в путешествии по Румынии.