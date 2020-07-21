Что и кому дарить на День знаний 1 сентября?

  • Ильдар Саитов
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    • Каждый год первое сентября — праздник для детей, их родителей, преподавателей. Цветы, ленты, воздушные шары заполняют школьные дворы. Однако есть в этом и один большой минус — дни накануне, когда взрослые лихорадочно выбирают подарки героям первого дня нового учебного года. Что дарить школьникам, их учителям, родителям? Как избежать тиражирования подарков?

    Кому и какие подарки выбрать

    Мы знаем универсальный рецепт — заказ букета цветов авторского исполнения. С ним вместе любой сувенир запомнится надолго и будет принят благосклонно. Однако давайте подумаем, что и кому можно подарить.

    Первоклассники должны получить особый подарок, так как это день помогает им влиться в коллектив, освоиться в новой обстановке. Выбирайте то, что пригодится в школе, но в особом, индивидуальном исполнении. Малышей порадуют сладости, игрушки, канцелярские принадлежности с изображениями героев мультиков и любимых фильмов.

    Будущих выпускников в этот день посещает ностальгия. Чтобы добавить оптимизма, выбирайте ироничные и озорные подарки. Аксессуары для записей, фоторамки, живые цветы, именные тетради и блокноты, гаджеты с тематическим дизайном.

    букет из белых розСамое сложное — выбрать подарок для учителя. Необходимо соблюсти тонкую грань между подношением и знаком признательности и уважения. Беспроигрышный вариант — авторский букет цветов. Подарок должен быть символом, а что может лучше выразить вашу любовь и благодарность, чем свежий, благородный букет из белых роз?

    Конечно, в этот день получить цветы будут рады и родители, и бабушки с дедушками, и другие родственники, провожающие малышей в школу. Для них можно заказать изящный букет розовых роз с крупными, нежными бутонами. Учитывайте значение оттенков: красный означает уважение, розовый — добрые пожелания, а яркий желтый — символ оригинальности и избранности.

    Как заказать свежие цветы к празднику

    Купить свежие цветы накануне праздника — трудновыполнимая задача. В любом магазине есть риск получить застоявшиеся, увядающие цветы, из которых обычно собирают готовые букеты. Заказ в интернет-магазине «Охапка» в Самаре обеспечит гарантию свежести, ведь цветочную композицию создают по вашему заказу и сразу передают в доставку.

    Гарантии качества цветов:

    • перед доставкой ваш букет сфотографируют и пришлют вам фото;
    • цветы закупаются у местных фермеров или напрямую на голландском аукционе;
    • доставка в течение 3 часов с момента оплаты.

    Цветы можно оформить букетом, упаковать в шляпную коробку или составить композицию в корзине.

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