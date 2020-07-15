Бриджстоун-Континенталь: что выбрать

Bridgestone – это шины от японского производителя, которые выпускаются обычно без шипов. Их отсутствие компенсируется рисунком протектора вместе с качественной резиновой смесью. Continental – это один из конкурентов Bridgestone по многим параметрам.

Шины Bridgestone – первые среди потребителей

Резина Бриджстоун позволяет почувствовать себя на дороге в безопасности. При ее производстве используются качественные компоненты. В результате готовые изделия стойки к внешним воздействиям и температурным перепадам.

Выпускаемая продукция компанией Бриджстоун позиционируется как надежная и качественная. При изготовлении шин производитель использует инновационные технологии. Зимние шины Bridgestone тут отличаются прочностью и износостойкостью. Все благодаря тому, что резина проходит несколько этапов обработки. Таким шинам не страшны любые препятствия.

Зимние и летние шины Bridgestone обладают следующими свойствами:

Обеспечение экономии топлива. Отличные показатели замедления хода по мокрой дороге. Улучшение динамических характеристик авто.

Купить шины Bridgestone зачастую решают автовладельцы BMW, Chevrolet, Toyota, Nissan, Volkswagen, Lada и т.д.

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Continental – покрышки высокой надежности и долговечности

Машина, оснащенная тут шинами Continental будет отличаться хорошей устойчивостью на дороге. Перед тем как запустить в массовое производство свою продукцию, производитель тестирует каждую единицу товара.

Шины от данного бренда можно встретить на таких марках авто, как BMW X5, Volvo S60, Ford C-MAX, Lexus LX.

Преимущественные особенности летней и зимней резины:

Зимние шины Continental сокращают тормозной путь на обледенелой дороге. Также, их отличает низкий уровень сопротивления качению. Летние шины Continental, так же, как и Bridgestone обеспечивают больше комфорта и управляемости на высоких скоростях, демонстрируют короткий тормозной путь на сухой и мокрой дороге.

Спортивные покрышки подходят для экстремальной езды. Они имеют каркас высокой жесткости, что позволяет улучшить управление транспортным средством.

В аквапланировании, при сравнении с Bridgestone, шины Continental остаются в лидерах. Именно поэтому многие решают купить шины Continental.

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