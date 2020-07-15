Ремонт вмятин без покраски

PDR технология – это метод ремонта или удаления вмятин на автомобиле без использования покраски. Данный способ подходит для выравнивания разного рода повреждений на кузове, если при этом осталась сохранна краска. Технологию можно применять на алюминиевых и стальных деталях кузова.

Примеры повреждений, которые можно исправить технологией PDR:

вмятины от града;

дверные вмятины;

небольшие складки на металле

вмятины и повреждения ребра жёсткости на панели кузова

Эту технологию также используют, когда необходимо выправить панель перед покраской, что бы уменьшить использование шпаклёвки.

Плюсы PDR технологии:

Нет необходимости в шпаклевке и перекраске;

Экономичнее, чем обычный ремонт кузова;

Относительно быстрые сроки ремонта повреждений;

Отсутствует проблема в подборе цвета.

Принципы PDR технологии

Главный принцип технологии – полная сохранность лакокрасочного покрытия на дефектной поверхности. В изготовлении современных автомобилей используют краску, которая не трескается при повреждении металла.

Второй принцип – небольшой промежуток времени между возникновением и ремонтом вмятины. Чем больше этот промежуток, тем сложнее будет выполнить ремонтные работы. Это обусловлено механической памятью металла. Напряжения, которые создаются внутри вмятины, препятствуют возврату металла в исходное состояние.

Ремонт без покраски производится путём слабых нажатий инструмента на металл с обратной стороны вмятины. Края поврежденного участка осторожно массируются, постепенно возвращая металл в исходное состояние. От аккуратного воздействия на вмятину с краёв, она уменьшается и исчезает.

Освещение

При удалении вмятин данным методом большую роль играет освещение: его расположение, яркость, цвет. При визуальном контроле необходимо, что бы вмятина была незаметна под любым углом. Освещение помогает рассмотреть все углубления, возвышенности, движения металла при воздействии инструмента.

Инструменты PDR

Произвести ремонт вмятин без покраски и специальных инструментов невозможно. В ремонте вмятин без покраски важную роль играют следующие параметры инструмента:

Размер;

Изгиб;

Толщина;

Наконечник.

Размер и толщина наконечника влияют на размер величины воздействия, а изгиб – на силу давления.

При помощи пробойника удаляются выступы, и уменьшаются края вмятины. Для простукивания разного рода возвышенностей, необходимы разные наконечники пробойника.

Также для выполнения ремонтных работ необходим стенд, на котором происходят работы со снятыми элементами.

Процесс ремонта по технологии PDR

​Перед началом ремонта очищается поверхность, проводится осмотр повреждений, подбирается инструмент, при необходимости удаляется шумоизоляция. Затем хорошо фиксируется панель.

На следующем этапе используют фен для нагрева поверхности. Это необходимо для повышения эластичности краски. После достижения оптимальной температуры металла, начинается непосредственно процесс выравнивания.

По завершении ремонтных работ готовую поверхность полируют.

Только опытные специалисты могут качественно провести ремонт по технологии PDR. В большинстве случаев вмятины имеют нестандартную форму, что требует особого подхода. Необходимо точно оценить особенности повреждений, подобрать подходящий инструмент, правильно определить силу нажатия и уровень давления.