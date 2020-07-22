Промо-сувениры как реклама бизнеса

Сувениры, корпоративные подарки и специальная одежда – это важный элемент маркетинга. Поэтому каждая компания должна четко продумать и создать стратегию по продвижению своего бизнеса с помощью промо-сувениров. Опытные менеджеры и маркетологи уделяют достаточное внимание этому эффективному рекламному инструменту. Вовремя подаренные сувениры дают хорошие результаты в деле повышения узнаваемости компании, расширения базы клиентов, улучшения имиджа организации, укрепления доверия со стороны постоянных клиентов и партнеров по бизнесу.

Промо-сувенир – это любой аксессуар, бытовой предмет или канцелярский товар, на котором напечатан логотип бренда. Среди сувениров есть как бюджетная продукция, например, ручки, календари, так и подарки, которые относятся к элитным вещам: кожаные аксессуары, деревянные наборы для письма, дорогие настольные часы. Каждый из этих предметов выполняет важную функцию.

Корпоративная одежда, как реклама компании

Корпоративная одежда, кроме того, что выполняет специфические функции, еще и способствует улучшению имиджа организации. Качественная и комфортная спецодежда способствует тому, что сотрудники чувствуют себя частью компании, и они получают мотивацию лучше выполнять свою работу.

Красивая и стильная корпоративная одежда выделяет компанию среди конкурентов. Специальная униформа нужна сотрудникам разных профессий. Эта форма состоит из различных элементов: комбинезоны, бейсболки, куртки, свитшоты, футболки, жилеты и фартуки.

Бейсболка – это не только часть корпоративного стиля, но и хороший рекламный инструмент. Заказать печать логотипа на бейсболках можно в компании Амадей Принт. Такие головные уборы станут хорошим средством для повышения узнаваемости бренда.

Какие функции выполняет рекламный сувенир

Большинство крупных и средних компаний уже оценили преимущество брендирования. Но еще не все фирмы понимают роль рекламных сувениров, и поэтому не готовы вложить средства в их изготовление. Промо-сувениры и другие вещи с логотипом бренда выполняют несколько важных функций:

улучшают имидж компании;

повышают узнаваемость бренда;

эффективный рекламный инструмент;

важный атрибут мероприятия или PR-кампании;

средство поблагодарить постоянных клиентов.



Промо-сувениры – это сильное средство для продвижения бренда, а их применение часто дает больший результат, чем агрессивная реклама. Почему так происходит? Дело в том, что подарки дают человеку положительные эмоции, и поэтому воспринимаются лучше.

Сейчас любая конференция, рекламная компания, семинар или другое важное мероприятие, которое проводит фирма или организация, сопровождается раздачей корпоративных сувениров. Для этого используют недорогие подарки, например, ручки, блокноты, календари, магниты, картонные автомобильные ароматизаторы.

Сувениры, корпоративная одежда и подарки для партнеров по бизнесу создают положительное впечатление о компании, улучшает имидж организации в глазах клиентов. Чтобы это правило действовало и было эффективным, необходима только качественная промо-продукция и сувениры.

Достоинство сувениров и одежды в корпоративном стиле в том, что они повышают узнаваемость бренда. Качественной рекламной продукцией человек будет пользоваться постоянно, а изображенный на ней логотип постоянно напоминает о той организации, которая сделала подарок. Поэтому надписи, рисунки и сама форма логотипа должны быть максимально простыми и удобными для запоминания. Для сувениров не нужны большие вложения средств, а отдача от них будет полезной и эффективной.