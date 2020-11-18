Какие цветы актуальны осенью?

Осень – традиционное время свадеб, дней рождений. А сколько школьных праздников отмечается в сентябре-октябре! Ни одно торжество не обходится без подарка в виде красиво оформленной охапки. Цветы георгины, букет пышных гортензий или классических роз – какие цветы актуальны осенью?

Хризантемы

Первый цветок, который ассоциируется с осенней прохладой – хризантема. Разнообразная палитра цветов и оттенков позволяет их использовать как для создания самостоятельных букетов, так и включать в состав сложных композиций.

Хризантемы бывают разных размеров. По-особенному смотрятся крупные цветы. Достаточно несколько штук, чтобы получился пышный подарок.

Розы

Роза – традиционный цветок любого сезона. Не станет исключением и осень. Купите композицию из розовых пионовидных, охапку красных, красиво упакованную в коробку — таким сюрпризом удивишь любого человека. К тому же, близится День Матери, цветы и пышные букеты к которому особенно актуальны.

В зависимости от размера и сорта, могут использоваться и в составе детских «игрушечных» композиций и для украшения фруктовых букетов.

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Если необходимо найти необычный подарок или просто порадовать друзей и близких приятным сюрпризом – в магазине «Охапка» найдется все, что нужно. Цветочные композиции, букеты из фруктов, корзины, съедобные букеты, цветы для свадьбы созданы руками профессиональных флористов.

Астра

Когда-то астра была одним из самых популярных растений на каждой цветочной клумбе. Сколько первоклассников одаривало своих первых учителей букетами из астр! Долгое время флористы незаслуженно обходили вниманием цветок, считая, что он не совсем подходит для композиций. Но сегодня все изменилось. Современные астры – это разнообразие сортов, которые можно использовать даже для свадебных украшений. Создаются и необычные композиции, где астра прекрасно сочетается с розами.

Гортензии

Проходя мимо приусадебных участков, многие обращали внимание на пышные кусты с шапками из белых или розовых цветов. Это гортензии. Куст может вырастать до полутора метров, прогибаясь под тяжелыми соцветиями. Вначале они могут быть кремовыми, лимонно-зелеными, а затем, ближе к осени, менять оттенок на белый и зеленый. В зависимости от сорта, кислотности почвы, удобрений, удается добиться розовый, фиолетовый оттенок цветов, которые можно использовать для букетов и композиций.

Самые известные сорта:

Аннабелль;

Грандифлора;

Стерилис;

Абиту;

Инвинсибелль.

Необычные композиции из гортензий, купленные с доставкой, порадуют именинников, и не только их.