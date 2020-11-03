Подготовка к школе с помощью ГДЗ по окружающему миру за 1 класс

Не смотря на развитие компьютерных технологий и интернета, книги по-прежнему являются лучшим источником знаний, особенно для детей. Сегодня существует множество обучающей и развивающей литературы, как для самых маленьких детей, так и для детей постарше, помогающей родителям и воспитателям готовить их к школе. Так, серия книг «Подготовка к школе» дает возможность легко и весело обучить ребенка письму и счету, познакомить его с окружающим миром, развить общие и творческие способности и т. п.

Дети любознательны по своей природе, поэтому им обязательно надо помогать — отвечать на вопросы, обращать их внимание на вещи из окружающего мира и конечно, читать книжки. Для совсем маленьких деток до трех лет нужны книжки с яркими красочными картинками, по которым они легко будут запоминать названия предметов, животных, цифры, буквы и т. п, а вот для дошкольников от 4 лет понадобятся книги «посерьезнее».

В категории книг «Подготовка к школе» есть специальные издания для детей 3-5 лет, помогающие им знакомиться с окружающим миром. Книги «Я познаю мир» в форме устных и практических занятий, дают детям начальные сведения о предметах, обществе, природе, развивая их словарный запас, речевые навыки, память, мышление, воображение и внимание. Эти пособия помогут в изучении предмета окружающий мир в первом классе. Также дополнить список литературы можно с помощью ГДЗ к рабочей тетради по окружающему миру за 1 класс Плешакова. Так, для самых маленьких пригодятся книги из серии «Книжки-игрушки», в которых могут быть не только яркие красочные изображения, но и дополнительные игровые элементы: магнитики, окошки, наклейки и т. п.

Хочется особо отметить, что дети-дошкольники обладают большим любопытством, поэтому, помогая им познавать мир, можно заодно ускорить развитие памяти и воображения, развитие логики и мышления, для чего существует отдельная категория книжек. Так, книги из серии «Досуг и творчество» по развитию интеллекта ребенка, предлагают массу занимательных задач на смекалку, внимание и сообразительность, лабиринты и логические цепочки для занятий с детьми до трех лет, а книги серии «Умные книжки», например — «Развиваем мышление. Детям от 6 лет с помощью более сложных головоломок и задач помогают закрепить детям навыки письма и счета, учат рассуждать, сравнивать и анализировать.

Не менее важно творческое развитие детей в подготовке к школе и их общее развитие, поэтому книги из категории «Развитие общих способностей» и «Школа рисования» помогут подготовить ребенка к активной общественной школьной жизни, сделать его уверенным в себе. Здесь, в серию книг по развитию общих способностей входят книги для самых маленьких детей из серий «Учимся играя» и «Умные магниты и волшебный маркер« (Развитие внимания, мелкой моторики, крупной моторики у детей 1-5 лет, Школа развития.

Книга задачек. Для детей 3-5 лет (+ маркер), ) и книги для деток постарше из серии «Завтра в школу», например «Расту культурным». Книжки из категории «Школа рисования» учат самых маленьких раскрашивать и рисовать разных зверюшек. Например, книжка из серии «Смешарики» «Нарисуй Смешарика» предлагает научиться рисовать этого, любимого детьми, персонажа мультиков, а книги из серии «Спокойной ночи малыши», например «Спокойной ночи, малыши! Уроки рисования учат рисовать более сложные предметы, растения и животных.

Наконец, не стоит забывать и о важности знаний иностранных языков, тем более, что детям их изучение дается на много проще, чем взрослым. Здесь предусмотрена категория книг «Английский язык», которая содержит специальные издания для малышей и младших школьников. Так, издательство «Росмэн» предлагает совсем маленьким изучение английского языка по книжке «Английский для малышей», где представлен начальный курс английского для детей от 4-х лет и книгу «Английский для малышей 4-6 лет. Рабочая тетрадь» как составную часть комплекта книг «Английский для малышей». Эта книга помогает повторить и закрепить пройденный материал. Все занятия, как обычно, представлены в красочных и забавных иллюстрациях, что способствует не только заинтересованности ребенка в изучении, но и легкому запоминанию материала.

Таким образом, дошкольное обучение детей по книгам может не просто значительно облегчить жизнь и учебу ребенка в школе, но и сделать его по-настоящему успешным, ведь талант всегда способствует уверенности в себе и хорошим способностям к обучению.

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