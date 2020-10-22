Открытие РКО в МТС Банке

Создание специального бизнес-счета необходимо для того, чтобы оплачивать налоги, аренду и заработную плату персоналу. Если, к примеру, предприниматель владеет торговой площадью или заправочной станции и оплату за предоставляемые услуги желает получать картами от клиентов, ему необходимо подключить терминал и дополнительно запросить услугу торгового эквайринга у обслуживающего банка. Без счёта сделать это невозможно.

Преимущества

Напротив, наличия последнего позволяет получить преимущества:

пользоваться госзаказами;

оплачивать взносы и налоги через интернет, не выстаивая в очередях;

выплачивать заработную плату сотрудникам;

получать на остаток солидный процент;

кредитоваться, если потребуется, на развитие бизнеса.

Таким клиентам сегодня предлагаются достаточно выгодные тарифы РКО МТС Банка, каждый из которых предусматривает различную стоимость обслуживания, ограниченные лимиты на переводы контрагентам и физическим лицам, определённые ограничения на ежемесячное пополнение и снятие наличными.

Обращаясь для сотрудничества в МТС Банк, предприниматели, в первую очередь, получают доступ к интернет банкингу, используя который, можно эффективно проводить платежи в любой точке мира в режиме онлайн. Дополнительно организация предлагает более 15 моделей онлайн-касс, среди которых можно подобрать подходящий вариант для торговли любого типа.

Если рассматривать электронный и торговый эквайринг, то при сотрудничестве с МТС Банком юридические лица и ИП получают самые современные решения данного направления. Все вопросы в случае возникновения затруднений можно решить с персональным менеджером.

Каким образом можно открыть РКО в МТС Банке

Как показывает практика, на открытие счёта обычно уходит не более 5 минут. Достаточно просто подать заявку на специализированном сайте для того, чтобы получить взамен те реквизиты, которые можно будет в дальнейшем использовать для заключения договоров, приема платежей и перечислений. Далее останется только подписать необходимые документы и получить доступ к расходным операциям и другим опциям.

На сегодняшний день в МТС Банке для юридических лиц и ИП действует четыре тарифа на расчетно-кассовое обслуживание:

Проще простого;

Минимум;

Точный;

Стабильный.

Выбирая подходящий вариант, следует учитывать потребности конкретного бизнеса, а также активность, которая планируется по счёту. При необходимости в любой момент тарифный план можно сменить.

Источник: https://sravnirko.ru