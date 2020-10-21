Грамотная контекстная реклама сайта в интернете сделает вас лидером рынка

Какая бывает контекстная реклама сайта в интернете

Эксперты агентства Pixel настоятельно рекомендуют владельцам интернет-бизнеса пользоваться самыми эффективными рекламными инструментами Google Ads и Merchant, которые по сравнению с аналогичным сервисом Яндекс.Директ, обладают целым рядом преимуществ.

Закажите контекстную рекламу в интернете в Pixel Agency и получите абсолютно все инструменты для эффективного продвижения своих товаров и услуг:

Немедленный старт рекламной кампании. Получить объективные результаты Вы можете через пару дней после первого размещения объявлений.

100-процентная гарантия попадания в целевую аудиторию. Вашу рекламу увидят только те, кто заинтересован в покупке Вашего товара.

Веб-аналитика позволит получить объективные данные по всем показателям, отчеты и планы на их основе.

Разобраться в тонкостях настроек контекстной рекламы можно и самостоятельно. Но изучение особенностей сервисов Google — работа для профи, и поэтому человеку, нацеленному на продвижение бизнеса, лучше делегировать это специалистам агентства Pixel Agency.

Как происходит профессиональная настройка контекстной рекламы сайта в интернете

На начальном этапе определяются цели и задачи рекламной стратегии. Затем специалисты агентства Pixel анализируют действия конкурентов и на основе полученной информации составляют рекламный бюджет.

После согласования всех нюансов мы разрабатываем варианты рекламных объявлений с ключевыми словами, производим настройки, соответствующие задачам кампании.

Завершающий этап — запуск рекламы, мониторинг и анализ ее эффективности. В итоге мы предоставляем подробный отчет и даем свои рекомендации.

Специалисты агентства Pixel Agency лучше всех в Украине умеют:

создавать продающие текстовые объявления;

создавать креативы для ремаркетинга — преследующие рекламные кампании;

создавать рекламу специально для онлайн-магазинов;

разрабатывать эффективную видео рекламу.

Агентство Pixel Agency выполняет услуги рекламы в интернете для украинских, и зарубежных заказчиков. Мы располагаем всеми силами и средствами для того, чтобы Ваш онлайн-бизнес вышел на лидирующие позиции.

Сколько стоит настройка рекламы в интернете Вы узнаете, если свяжетесь с менеджером любым удобным способом — закажете обратный звонок, напишете сообщение в чате или на электронную почту.