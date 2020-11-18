Как вести себя на трассе, если сломался автомобиль

Водители время от времени попадают в неприятные ситуации на дороге. И одна из них – поломка автомобиля за чертой города. Это обычно происходит неожиданно и в самый ненужный момент. Многие начинают суетиться и нервничать, но как раз этого делать и не стоит.

Стоит прислушаться к основным советам, касающимся поломки авто на трассе.

Убрать машину с проезжей части

На трассе скорость автомобиля очень высокая, поэтому стоящая на полосе движения машина – это большая опасность для водителей. Прежде чем ремонтировать авто или вызывать эвакуатор (круглосуточная служба быстрого реагирования https://sto.dp.ua/), сломанное авто необходимо убрать на обочину. Для этого нужно:

нажать кнопку аварийной сигнализации, чтобы обозначить авто;

включить зажигание, чтобы руль не заблокировался;

включить нейтральную передачу;

открыть водительскую дверь и откатить машину на обочину.

Данный совет актуален, если автомобиль сломался в правой полосе. Если неприятная ситуация произошла в левом ряду, то лучше не перемещать автомобиль, потому что можно спровоцировать ДТП.

Обозначить автомобиль

Чтобы сделать машину наиболее заметной для других участников дорожного движения, нужно включить «аварийку» и расположить знак аварийной остановки на проезжей части. В ПДД написано, что этот знак следует поставить на расстоянии не меньше 30 метров от места поломки. Это касается автомобилей, которые сломались не в городе, а на трассе. Знак покажет водителям, что необходимо снизить скорость.

Обеспечить собственную безопасность

Водитель не должен выходить на оживленное шоссе без большой необходимости. Если такая необходимость присутствует, то обязательно надевают светоотражающий жилет. О покупке жилета нужно позаботиться заранее. Согласно ПДД, он должен находиться в автомобиле при каждой поездке. Светоотражающие жилеты свободно продаются в магазинах.

Не стоит ремонтировать самостоятельно

Этот совет касается только тех водителей, которые не разбираются в устройстве автомобиля. Если человек не имеет представления о ремонте авто, то лучше и не пытаться, чтобы не навредить еще больше.

Самый главный совет – заблаговременная подготовка автомобиля. Чтобы во время дальней поездки не случались непредвиденные ситуации, перед отъездом следует провести полную диагностику, исправить все ошибки, заменить изношенные детали и технические жидкости.

Вызвать эвакуатор

После того как все предыдущие пункты были выполнены, необходимо вызвать эвакуатор. Главное, уточнить по телефону местоположение автомобиля, а также объяснить характер поломки. Последнее стоит сделать, потому что многие службы сейчас могут оказать необходимую помощь прямо на месте поломки транспортного средства.

Услуги эвакуатора на сегодняшний день стоят не так дорого, поэтому не нужно экономить.

Помощь других водителей

Если попадутся отзывчивые люди, то можно попросить их о посильной помощи, например, «прикурить» севший аккумулятор. Может, у кого-либо из них есть опыт в починке автомобилей.

Эти советы помогут водителям не волноваться и не теряться во время поломки автомобиля на трассе. Понятно, что неисправности бывают разными, и не все ситуации можно сравнивать. Одни автомобили могут продолжать движение даже с поломкой, а другие необходимо эвакуировать. Но эти советы являются базовыми, поэтому их должны знать все водители.