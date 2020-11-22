Как справится со снежным завалом — купить снегоочиститель в «Гидролидере»

Конец ноября, первые морозы, снег заставляют невольно задумываться над тем, что зима уже не за горами. И чем она нас порадует в этом году: слякотью или обильными снегопадами? Прогнозы синоптиков на этот счет очень противоречивые. Одни говорят, что зима будет примерно такой же, как и в прошлом году, другие утверждают, что в этом сезоне природа наверстает то, чем обделила нас в прошлом. Но все сходятся в том, что снегу быть. И поэтому к его появлению следует быть готовыми заблаговременно, чтобы не оказаться в плену снежного завала в самый неподходящий момент.

Особенно серьезно об этом стоит побеспокоиться коммунальным городским службам, ведь именно от их ответственности и технической оснащенности зависит то, будет ли транспортный коллапс в их городе. Уже сегодня следует пересмотреть свой технопарк и, при необходимости пополнить его надежными современными снегоочистителями от лучших мировых производителей. С масштабным ассортиментом продукции можно познакомиться в каталоге компании «Hydrolider», пройдя в него по прямой ссылке https://hydrolider.net/g32671299-snegoochistiteli-otvaly-dlya. Здесь представлена новая сертифицированная продукция с гарантиями производителей и доставкой в любые регионы России, а также в Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, другие страны СНГ и Европы.

Разновидности снегоочистителей

Для очистки дорог, пешеходных, парковых зон и скверов от снега используется коммунальная техника (грузовые автомобили, трактора, погрузчики и пр.) с соответствующими навесными механизмами: снегоочистителями. Данное оборудование подразделяется на 2 масштабные категории:

Плужные. Это классические снеговые отвалы, которые способны сдвигать снег в горизонтальном направлении. На рынке они представлены в широком ассортименте размеров, конструктивных решений. Так, плужные снегоочистители могут быть однопутными и двухпутными. Первые способны быстро и качественно очищать дороги от снега, сдвигая его в сторону к обочинам, при движении транспортного средства со скоростью 40-50 км/час. Особенности конструкции наделают их повышенной плавностью работы, что позволяет им повторять рельеф дорожного покрытия. Двухпутные способны сдвигать снег по обе стороны, а некоторые модели могут даже перебрасывать его через ограждения. Также плунжерные модели классифицируются по конструкции: сплошные и секционные. Последние способы сдвигать снег не только вперед, но и в стороны. Роторные. Если вы хотите интенсифицировать уборку снега, повысить эффективность этих работ, рекомендуется обратить внимание на более передовое решение. Роторные снегоочистители дополнительно оснащаются лопастным метательным устройством, которое не только хорошо захватывает снег, но и отбрасывает его в сторону. В зависимости от вида ротора, выделяют плужно-роторные, шнекороторные и фрезерно-роторные модели снегоочистителей. Первые нашли применение при очистке тротуаров, дворовых территорий, железнодорожных путей. Шнекороторные модели могут не только убирать снег с дорог, но и собирать валки, созданные более простыми модификациями оборудования и грузить их на кузов авто. Фрезерно-роторные работают так же, как и шнекороторные, но особая конструкция ротора позволяет им эффективно справляться даже с 3-х метровыми сугробами.

Современные снегоочистители выпускаются производителями в виде навесных механизмов, которые подключаются к двигателю транспортного средства через гидравлическую систему или оснащаются собственным двигателем.

Особенности конструктивного решения

Конструктивно все снегоочистители состоят из короба и ножа (в роторных еще предусмотрен и сам ротор). Нож располагается на нижней части отвала и предназначен для срезания снега с дорожного покрытия. Он может быть стальным или резиновым. Металлические модели лучше справляются с плотным, слежавшимся снегом, а резиновые — не вредят асфальту и хорошо убирают свежевыпавший настил.

Короб снегоочистителей выполняется из металла. Но чтобы при контакте с водой он не коррозировал, его дополнительно покрываеют полимерными составами или окрашивают краской. Также некоторые модели коробов изготавливаются из нержавеющей стали, но такие варианты достаточно дорогостоящие. Поверхность снегового отвала должна быть идеально гладкой, чтобы снег не налипал на нее и не снижал эффективность работ.

Чтобы правильно подобрать снегоочиститель, обратите внимание на его конструкционные особенности, а также технические характеристики, приведенные в описании. Также можно обратиться за дополнительной помощью и консультациями к специалистам компании «Гидролидер». Так вы сможете приобрести оборудование, в точности соответствующее предстоящим работам и технике, с которой оно будет агрегатироваться.