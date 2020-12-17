Выбор помещения и оборудования для строительного магазина

Высокая степень посещаемости магазина строительных материалов, формируется благодаря влиянию многочисленных факторов. В их число входит расположение торговой точки и ее оснащение необходимым оборудованием.

Выбор места для строительного магазина

Если строительный магазин открывается с нуля, то для обеспечения конкурентоспособности торговой точки, необходимо выбирать место, которое находится на значительном расстоянии от торговых предприятий, занимающихся реализацией аналогичного товара. Строительный магазин должен иметь не только торговый зал, соответствующий минимальным санитарным и строительным нормам, но и складские помещения.

Выбрав место под магазин стройматериалов, можно приблизительно рассчитать его проходимость и, соответственно, площадь торгового помещения. Магазин должен иметь такую площадь, которая не будет мешать перепрофилированию или расширению бизнеса.

Если торговая площадь берется в аренду, то имеющиеся предложения, следует оценить по доходности магазина (анализ книги кассира), расходам на обслуживание помещения (электричество, тепло, заработная плата персонала, налоги, вывоз мусора) и арендной плате.

Оборудование магазина стройматериалов

Правильно выбранное и установленное торговое оборудование для магазина стройматериалов, позволяет значительно повысить посещаемость торговой точки и увеличить уровень продаж. Вложение денежных средств в приобретение мебели торгового типа, представляет собой долгосрочное инвестирование в собственный бизнес.

Оборудование торгового типа выполняет три основных задачи:

Демонстрация товара. Мебель этого типа используется в качестве основного элемента обстановки торгового зала (стеллажи, прилавки, витрины и т. д.). Хранение товара. Торговое оборудование, предназначенное для хранения товара, может быть установлено как в торговом зале, так и в помещениях складского типа (стеллажи для строительного и отделочного материала). Взвешивание и расчет. К этой категории относятся весы, кассовые аппараты, аппараты для считывания штрих-кода и т.д.

В процессе выбора мебели для торгового предприятия, необходимо учитывать, что в зависимости от способа установки, оборудование может быть встроенным (имеет соединение с другими элементами помещения), пристенным (устанавливается в непосредственной близости от стен) и островным (расставлено по всей площади помещения, на некотором расстоянии от стен). Конструкция торговой мебели бывает цельной, сборной или универсально-сборной. В зависимости от комплектации, оборудование делится на комплексное и единичное.