Монтаж котельных установок: нюансы и требования

Комфорт в доме во многом зависит от тепла. Трудно говорить об уюте, если температура воздуха в помещении низкая. Именно поэтому очень важно в процессе строительства или ремонта зданий особое внимание уделять правильной установке оборудования, от которого зависит обеспечение благоприятного микроклимата.

Нюансы монтажа

Монтаж котельных — задача не из простых. Чтобы в доме было действительно тепло стоит выполнять установку оборудования в соответствии с предъявляемыми требованиями и правилами. Пристальногое внимание стоит уделить непосредственно помещению для котельной. Переоборудовать для этого любую комнату не получится. Для обеспечения тепла необходима установка низкого давления. К ее устройству предъявляют следующие требования:

агрегаты могут быть расположены в отдельно стоящем здании, на первом этаже или в подвальном помещении;

отсек запрещено оборудовать под жилыми помещениями для избежания различных аварий;

высота установки должна составлять три метра и более, объем — не менее 15 кубических метров;

наличие отдельной вентиляции, необходимой для бесперебойной работы котельной;

дверь из помещения, в котором располагается установка, может открываться только наружу;

освобождение котельной от дыма должно происходить путем установки специальной трубы;

от смежных комнат помещение должно быть отгорожено стенами, предел огнестойкости которых составляет 0,75 ч.

Данные правила разрабатываются для сокращения разного рода аварийных ситуаций или пожаров. Строгое соблюдение всех требований может гарантировать длительную бесперебойную работу оборудования.

Этапы монтажа котла отопления

После полной подготовки помещения к проведению монтажных работ не стоит спешить с покупкой оборудования. Гораздо разумнее пригласить специалистов, которые смогут составить проект и смету с учетом всех конструктивных особенностей места установки. Они же могут посоветовать и наиболее оптимальный тип оборудования. В проектной документации присутствует расчет мощности нагревателя для конкретного помещения. Помимо этого, специалисты указывают размещение вентиляционных каналов и дымоотвода.

После того как необходимые документы прошли согласование, специалисты приступают непосредственно к монтажу отопительного котла и коммуникационных путей. На следующем этапе специалисты проводят тестирование всех систем и механизмов, затем котельная вводится в эксплуатацию.